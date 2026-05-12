Jakirovićev Hull doznao protivnika u finalu doigravanja za Premier ligu, statistika mu ide u prilog

Momčad Sergeja Jakirovića jučer je izborila plasman nakon pobjede 2:0 na gostovanju kod Millwalla. Prvi susret završio je bez pogodaka, a Hull je odličnim nastupom u uzvratu potvrdio prolazak u utakmicu sezone.

Danas je poznat i drugi finalist. Southampton je nakon produžetaka svladao Middlesbrough s 2:1 i zakazao okršaj s Hullom za mjesto u Premier ligi. Nakon 0:0 u prvoj utakmici, uzvrat je donio pravu dramu.

Gosti su poveli već u 5. minuti preko Rileyja McGreeja, no Southampton je izjednačio u samoj završnici prvog poluvremena golom Rossa Stewarta. Kako u nastavku nije bilo pogodaka, susret je otišao u produžetke, a odluka je pala u 116. minuti kada je Shea Charles zabio za veliko slavlje domaćih navijača.

Zanimljivo, Hull je ove sezone oba puta pobijedio Southampton. Jakirovićeva momčad slavila je 3:1 u 6. kolu na domaćem terenu te 2:1 u gostima u 27. kolu Championshipa.