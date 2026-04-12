Jakirović žestoko: ‘Zamislite to! Kad ih pitaš nešto, kao da pričaš sa zidom’

xIanxLyallx via Guliver

Nogometaši Hull Cityja, koje vodi Sergej Jakirović, poraženi su na gostovanju kod Sheffield Uniteda 2:1 u žestokom jorkširskom derbiju, iako su dugo imali vodstvo i kontrolu utakmice.

Hull je poveo već u 5. minuti preko Olivera McBurnieja i u prvom dijelu bio bliži i drugom pogotku, ali se na odmor otišlo s minimalnom prednošću gostiju. Sheffield je u nastavku preuzeo inicijativu, a ključni trenutak bio je crveni karton Johna Lundstrama u 75. minuti, nakon kojeg su domaći potpuno preokrenuli utakmicu.

POVEZANO Guardiola o borbi za titulu: ‘Možda točno znamo što je potrebno da bismo osvojili Premier ligu’

Gustavo Hamer je izjednačio iz jedanaesterca u 85. minuti, a potpuni preokret donio je Danny Ings tri minute kasnije za konačnih 2:1.

“Za mene je to nevjerojatno jer smo bili bolja momčad”, započeo je trener Hull Cityja Sergej Jakirović press konferenciju nakon utakmice, prije nego što je krenuo snažan monolog o suđenju.

Prvo se dotaknuo crvenog kartona iskusnog Johna Lundstrama, ujedno i bivšeg igrača domaćina, u 75. minuti, koji je zapravo kumovao preokretu, s obzirom na to kako su Tigrovi ostali s igračem manje.

“Drugi žuti karton za Lundstrama, jer razlog zašto ga je dobio jest taj što je sudac bio na putu i on to zna. To je prekršaj, potpuni prekršaj, ali ne moraš dati žuti karton jer si ti razlog zašto je zakasnio na loptu”, rekao je Jakirović, pa dodao:

“Jedanaesterac? Ne znam što se tamo dogodilo. Iz moje pozicije vidio sam šest igrača na tlu. Ovo možeš vidjeti na svakoj utakmici, deset ovakvih jedanaesteraca.”

Nije mu jasno ni zašto je Lundstram dobio prvi žuti karton. Usporedio je i scenu s pjesmom Britney Spears “Hit me baby one more time”, koju je doradio stihom “Kick me baby one more time”, a zatim bez zadrške nastavio udarati po djelitelju pravde Johnu Brooksu i engleskim sucima.

“Ne žele razgovarati s tobom i to je veliki problem, za sve glavne trenere, ne samo za mene. Imamo sastanak prije utakmice i svaki put kažu da možemo pitati suca ako imamo pitanja, ali kad pitaš, kao da pričaš zidu, ništa. Zamisli da si na mom mjestu i nešto pitaš, a oni te ignoriraju. Ne znam koja je bila svrha tog sastanka prije utakmice, a kad ti kapetan priđe i pita koja je odluka, oni kažu: odlazi, jedanaesterac.”

Hull je ovim porazom pao na šesto mjesto, s četiri boda ispred sedmoplasiranog Wrexhama, koji ima utakmicu manje i priliku dodatno smanjiti zaostatak.