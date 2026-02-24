Jakirović s Hullom zabio četiri komada u pobjedi i izašao iz krize

Nogomet 24. velj 202622:45 0 komentara
xAndyxSumnerx via Guliver

Hull City je u 34. kolu Championshipa na svom stadionu svladao Derby County s 4:2 i tako prekinuo niz od tri prvenstvene utakmice bez pobjede.

Momčad Sergeja Jakirovića sada ima 57 bodova i drži četvrto mjesto, koje vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu.

Domaćin je poveo već u 9. minuti autogolom Calluma Eldera, ali Derby je uzvratio u 17. kada je zabio Craig Forsyth. Novo vodstvo Hullu donio je Oliver McBurnie u 39., no samo tri minute poslije Sammie Szmodics pogodio je za 2:2, što je bio i rezultat na poluvremenu.

U nastavku je Hull slomio goste. John Egan zabio je u 75. minuti, a pobjedu je potvrdio Lewis Koumas u 84.

Hrvatski vratar Ivor Pandur upisao je četiri obrane i bio među istaknutijim igračima domaće momčadi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet