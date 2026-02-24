Jakirović s Hullom zabio četiri komada u pobjedi i izašao iz krize

Momčad Sergeja Jakirovića sada ima 57 bodova i drži četvrto mjesto, koje vodi u doigravanje za ulazak u Premier ligu.

Jakirović debitirao za Inter u Ligi prvaka u ludom okršaju osmine finala

Domaćin je poveo već u 9. minuti autogolom Calluma Eldera, ali Derby je uzvratio u 17. kada je zabio Craig Forsyth. Novo vodstvo Hullu donio je Oliver McBurnie u 39., no samo tri minute poslije Sammie Szmodics pogodio je za 2:2, što je bio i rezultat na poluvremenu.

U nastavku je Hull slomio goste. John Egan zabio je u 75. minuti, a pobjedu je potvrdio Lewis Koumas u 84.

Hrvatski vratar Ivor Pandur upisao je četiri obrane i bio među istaknutijim igračima domaće momčadi.