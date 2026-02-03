Jakirović s Hullom prekinuo sjajan niz i propustio doći na -2 od vrha Championshipa

Podijeli :

xIanxLyallx via Guliver

Hull City i Watford odigrali su 0:0 u zaostaloj utakmici 26. kola Championshipa, koja je prethodno bila odgođena zbog zaleđenog terena.

Tim remijem momčad Sergeja Jakirovića prekinula je sjajan niz od četiri uzastopne pobjede u prvenstvu, odnosno pet u svim natjecanjima.

Hull trenutno drži treće mjesto s 54 boda, četiri manje od vodećeg dvojca, Coventryja i Middlesbrougha.

Hrvatski vratar Ivor Pandur je s dvije obrane sačuvao mrežu Hulla netaknutom, a bio mu je to mu deveti “clean sheet” sezone, čime dijeli prvo mjesto među vratarima lige.