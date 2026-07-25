Jakirović pobjedom započeo pripreme za Premier ligu

Hull City Sergeja Jakirovića uspješno je otvorio pripremni period uoči nove sezone Premier lige. Engleska momčad slavila je s 3:0 protiv turskog Konyaspora u prvoj od nekoliko prijateljskih utakmica.
Susret u slovenskom Kidričevu bio je prvi nastup Hulla nakon 63 dana, odnosno nakon pobjede u finalu doigravanja Championshipa na Wembleyju. Englezi su od početka imali kontrolu, a poveli su u 28. minuti pogotkom Enisa Destana.
U nastavku je Hull povećao prednost autogolom nakon ubačaja Ryana Gilesa, dok je konačnih 3:0 postavio Abdülkadir Kamara nakon asistencije Liama Millara.
Jakirovićeva momčad trenutno se nalazi na pripremama u Sloveniji, gdje je očekuju još dvoboji protiv Rizespora i Kasimpase.
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