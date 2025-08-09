Jakirović osvojio bod na teškom gostovanju u debiju na klupi Hulla

Sergej Jakirović debitirao je na klupi Hull Cityja remijem 0:0 u gostima kod favoriziranog Coventryja u 1. kolu Championshipa.
Domaćin, prošlogodišnji polufinalist doigravanja za Premier ligu, imao je više udaraca (16-8) i veći posjed (56%), no do pobjede nije stigao.
Hrvatski vratar Ivor Pandur branio je svih 90 minuta. Hull, koji je lani jedva izbjegao ispadanje, u sljedećem kolu dočekuje Oxford, dok Coventry ide kod Derbyja.
Jakirović je ovog ljeta stigao iz turskog Kayserispora, s kojim je u 17 utakmica izborio opstanak, ali je u Engleskoj odmah naišao na problem – klub ima zabranu transfera zbog nepravilnosti u poslovanju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!