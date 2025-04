Jakirović o okršaju s Mourinhom i Dinamu: ‘I dalje stojim iza one – kralj ostaje kralj’

Podijeli :

Guliver Images

Sergej Jakirović briljira u Turskoj.

Bivši trener Dinama na klupi Kayserispora preuzeo je momčad u siječnju u ne tako bajnoj situaciji. Samo su Galatasaray i Fenerbahče osvojili više bodova od Jakirovića nakon dolaska u Tursku, a Kayserispor ostao je i neporažen na gostovanju kod Fenerbahčea u prošlom kolu odigravši 3:3.

“Još i prije, ali i nakon same utakmice, rekao sam da su to trenuci zbog kojih živiš i za koje se odričeš cijeli život. Nogometni gigant kakav je Fenerbahče, pun stadion, naelektrizirana atmosfera u kojoj nije lako “iščačkati” išta. Zanimljivo je iščitati statistiku i shvatiti da su prije nas na Ülkeru bodove uzeli samo Galatasaray i Samsunspor, uz tek dva poraza Fenerbahčea u europskim natjecanjima. To su podaci koje sami za sebe dovoljno govore. Prije utakmice dobio sam mnoštvo poruka da se nećemo dobro provesti s obzirom na to da nam je kartonirano pola momčad. Na klupi smo imali nekoliko debitanata, ali lopta nam je vratila za neke stvari od ranije. Najbolji primjer je utakmica protiv Trabzonspora u kojoj smo osvojili bod, a morali smo i sva tri s obzirom na to da smo imali nekoliko stopostotnih prigoda. Dečkima u stožeru i momčadi sam stalno ponavljao da će nam se vratiti kad-tad, te da će golovi doći. U posljednje četiri utakmice osvojili smo deset bodova uz gol-razliku 11:3, što je najbolja potvrda mojih riječi”, rekao je Jakirović za SN.

Komentirao je i nadmetanje s Joseom Mourinhom.

“Jose Mourinho, što kazati i kako ga opisati? Jednostavno: nogometni velikan. Osoba čije nogometne lekcije slijedite cijeli život, čije ste utakmice uzimali kao trenerski “lakmus papir”, sada stoji pokraj vas i čeka vas 90 minuta nadmudrivanja s takvom nogometnom veličinom. Eto, ja sam imao “sreću” da izvučem bod i možebitno ga udaljim od titule. Vodio sam i utakmice protiv Pellegrinija, Kompanyja, Arde Turana, Solskjaera, plejade ljudi koji su u nogometu kao igrači i treneri ostvarili ono o čemu sanjate. Od svakog naučite po nešto, razmijenite iskustva i dojmove. Tako je bilo i s Joseom. Sjajan trener i čovjek. Zaista je bio privilegij voditi utakmicu protiv njegovog Fenera i nadam se da ćemo se susretati i dalje.”

Otkrio je i da dalje prati što se događa u Dinamu.

“Naravno da pratim situaciju u Dinamu. To je moj grad, moj klub, dio sebe smo ugradili u ostvarivanju klupskih uspjeha i povijesti i jednostavno je normalno da je Dinamo svakodnevna tema. Moja dva sina su i dalje u klubu i emocija će uvijek biti prisutna. Prije nekoliko mjeseci sam najavio “kralj ostaje kralj” i dobio ogroman broj poziva i poruka istinskih navijača Dinama. Stojim kod toga i dalje. Tko je god radio u Maksimiru, znat će jako dobro o čemu pričam. Imate šampionski gen, navikli ste osvajati trofeje, iako svaka utakmica nosi pritisak kad vas mediji i javnost smjenjuju nakon svakog poraza ili kiksa. No, morate se znati nositi s tim. Zato sam i najavio da je Dinamo u takvoj situaciji i dalje favorit. Hajduk je imao dobar raspored, ali igra toplo-hladno, što nije nikakvo čudo s obzirom na pritisak na kakav nitko nije navikao. Rijeka ima odličnu i mladu momčad, ali kad vam odu tri najbolja igrača, to nije lako pratiti i zadržati balans, iako mom kolegi i prijatelju Radomiru Đaloviću zaista treba čestitati jer izvlači maksimum, uz plasman u finale Kupa. Za Dinamo je sve to prirodno okruženje, iako igračima nije lako promijeniti tri trenerske filozofije. No, tu je Sandro Perković, koji je bio dio mog stožera, i ne samo mog, i zna kako momčad diše. Jako ih je dobro smirio i opustio i to sada izgleda u redu. Slijede okršaji protiv Rijeke i Hajduka, kao i prošle sezone, a nakon utakmice protiv Rijeke bit će ipak dosta toga jasnije. Što se tiče Zvonimira Bobana, tu je apsolutno sve jasno. Legenda Hrvatske, Dinama i giganta kakav je Milan. Svjetska nogometna veličina. Čovjek koji je radio u sustavu FIFA-e i UEFA-e sigurno zna kako treba funkcionirati nogometna radna zajednica i jedan uspješan klub. Uvjeren sam da, ako uspije posložiti stvari kako misli da trebaju izgledati, Dinamo može vrlo brzo uspostaviti dominaciju. Naravno, treba naglasiti da je puno faktora i utjecaja u igri, ali svi skupa mu možemo poželjeti dobrodošlicu u hrvatski nogomet i sreću u radu.”

