Jakirović nakon enormnog uspjeha: ‘Nevjerojatan osjećaj, ne mogu vjerovati!’

Hull City izborio je plasman u Premier ligu nakon pobjede 1:0 u finalu doigravanja Championshipa protiv Middlesbrougha.
“Bilo je jako dobro. Oli uživa igrati ovakve utakmice. Dogovorili smo se da će zabiti 15 golova. Regularni dio sezone bio je najgori, a onda smo krenuli u potpuno novo natjecanje i nije bilo važno koliko si bodova prije osvojio. Radi se o pritisku jer imaš vremena sve popraviti. Ovo je vrlo zahtjevna i teška liga, intenzitet je ogroman i to je nevjerojatno.”
