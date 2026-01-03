Jakirović mlađi bio je blizu odlaska iz Dinama, sada je čini se dogovoren ostanak

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Dinamo je, barem za sada, uspio zaustaviti odlazak Leona Jakirovića, talentiranog 17-godišnjeg stopera i sina bivšeg trenera Modrih Sergeja Jakirovića, koji danas vodi Hull City.

Mladi branič dogovorio je s klubom da će se priključiti prvoj momčadi na zimskim pripremama, no zbog velike konkurencije u zadnjoj liniji realna je opcija da mu se pronađe posudba.

Jakiroviću je prioritet redovita minutaža, pa Dinamo traži sredinu u kojoj bi je mogao dobiti. U Maksimiru ga vide kao projekt za budućnost i ne razmišljaju o trajnom rastanku, tim više što ima ugovor do ljeta 2028. Ove sezone kod trenera Marija Kovačevića još nije upisao nastup, iako se ranije pisalo da ga prate velikani poput Juventusa, Milana, Intera, Stuttgarta, Club Bruggea i Midtjyllanda.

U seniorski nogomet ušao je vrlo rano. Debi mu je omogućio otac Sergej krajem sezone 2023./24., kada je nastupio u posljednja dva kola. Nakon toga priliku je dobio tek kod Fabija Cannavara, koji mu je u siječnju dao minutu u utakmici Lige prvaka protiv Milana. Još jedan nastup upisao je pod Sandrom Perkovićem u završnici prošle sezone, u uvjerljivoj pobjedi Dinama 5:0 nad Slaven Belupom, koji je tada vodio Mario Kovačević.

Što se tiče Luke Stojkovića, pojavile su se glasine o interesu klubova s Bliskog istoka, no one nisu točne. U Dinamu žele zadržati 22-godišnjeg ofenzivnog veznjaka, koji je ove sezone nastupio u 20 utakmica, postigao tri gola i upisao dvije asistencije. Prema Transfermarktu njegova tržišna vrijednost iznosi tri milijuna eura.