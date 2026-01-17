Jakirović i Hull se novom pobjedom približili vrhu Championshipa

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI-23572-0193 via Guliver

Hull City pod vodstvom trenera Sergeja Jakirovića nastavlja s odličnim nastupima u engleskom Championshipu.

U 27. kolu Championshipa Hull je upisao vrijednu gostujuću pobjedu protiv Southamptona 2:1, čime je ostao čvrsto u gornjem dijelu ljestvice.

Jakirovićeva momčad odigrala je zrelu i discipliniranu utakmicu, a pogotke za Hull postigli su Kyle Joseph i Charlie Hughes. Iako je domaćin u završnici smanjio zaostatak preko Rossa Stewarta, gosti su sačuvali prednost. Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur također je nastupio i zabilježio pet obrana.

Ovom pobjedom, Hull se dodatno približio mjestima koja vode u Premier ligu, a sada je na petom mjestu koje vodi u doigravanje, što je veliko iznenađenje s obzirom na to da se klub prije sezone spominjao u borbi za ostanak.