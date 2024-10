Jakić: Imali smo tri najbolja vezna na svijetu, čekao sam svoju priliku

Podijeli :

xMatthiasxKochx via Guliver

Hrvatsku reprezentaciju čekaju važne utakmice Lige nacija, a Kristijan Jakić, koji je ponovno pozvan u nacionalnu momčad, odgovarao je na pitanja novinara uoči nadolazećih susreta.

Iako mu je prirodna pozicija veznog igrača, Jakić se ponovno priprema kao opcija na desnom beku zbog manjka igrača na toj poziciji.

“Dugo to nisam igrao, još od Frankfurta, tamo sam na toj poziciji odigrao 10-ak utakmica, no mislim da sam defenzivno odradio korektnu utakmicu, ofenzivno to, naravno, uvijek može bolje.”

Prije tri godine otišli ste iz Dinama, sada ste opet na Maksimiru. Kakvi su dojmovi?

“Ovo je klub koji mi je puno dao i koji me prezentirao na svjetskoj sceni, omogućio mi transfer u Bundesligu, što je san većine igrača.”

Jakić je 2021. debitirao za Hrvatsku, odigrao je šest utakmica u ‘kockastom’ dresu.

“Još sam mlad dečko, a mi smo u veznoj liniji imali u to vrijeme tri najbolja igrača na svijetu. Ja sam čekao svoju priliku, u nekim situacijama sam je dobivao, u nekim ne. Mene osobno ispunjava samo i da sam u krugu reprezentacije, to mi je ponos.”

Kako gledate na mlade nade Vatrenih?

“U reprezentaciji kad-tad mora doći smjena generacija, to su već sad jako dobri igrači, pogotovo Luka (Sučić, op.a.) kad je otišao u španjolsku ligu, bio je već prvi mjesec igrač mjeseca.”

Kako ste zadovoljni svojom sezonom u Njemačkoj?

“Ozlijedio sam se uoči prve utakmice, nisam baš igrao, ali sad sam fit i igram po 90 minuta. Imali smo svojih faza, nije dobro išlo, ali prošla utakmica je to sve naplatila.”

Škoti?

“Dobili smo ih jednom. Bit će jako teška utakmica, defenzivno su orijentirani i čvrsti, puno trče. Vjerujem u ovu ekipu, imat ćemo par dana više treninga da se uigramo. Igramo kući i nadam se da ćemo ostvariti pozitivan rezultat.”

Jesu li 4 boda dovoljna iz ove dvije utakmice?

“Uvijek igram na pobjede, nadam se da ćemo pobijediti i da izborimo prvu ili drugu poziciju da idemo dalje.”