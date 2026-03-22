Jagušić ušao s klupe u pobjedi Panathinaikosa

Panathinaikos FC via Facebook

Nogometaši Panathinaikosa i AEK ostvarili su pobjede u susretima posljednjeg kola regularnog dijela sezone, Olympiakos je remizirao, dok je PAOK upisao poraz.

U grčkom prvenstvu na rasporedu je bilo 26. kolo nakon kojeg se liga razdvaja u Ligu za prvaka (1-4), Ligu za europski play-off (5-8), te Ligu za ostanak (9-14).

AEK je u 26. kolu pobijedio Kifisiu s 3-0, a domaćin je sve obavio u prvih pola sata golovima Luke Jovića (6-11m), Alexa Petkova (17-ag), te Barnabasa Varge (26). Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za AEK.

Panathinaikos je na gostovanju pobijedio Asteras s 2-1. Gosti su oba gola zabili s bijele točke, Anass Zaraoury u 31. minuti, te Andrews Tetteh u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. Smanjio je Sverrir Ingason pogodivši u 82. minuti vlastitu mrežu.

Adriano Jagušić je za Pao igrao od 71. minute, dok Tin Jedvaj nije ulazio u igru.

PAOK je izgubio na gostovanju kod Volosa s 1-2. Alexander Jeremejeff je doveo solunski sastav u prednost u 13. minuti, no Volos je u nastavku okrenuo rezultat golovima Davida Martineza (64) i Jana Hurtada (90+5).

Dejan Lovren je igrao cijeli susret za PAOK, dok Luka Ivanušec nije nastupio zbog žutih kartona. Olympiakos je odigrao 0-0 protiv Larsisse.

Najbolja četiri kluba AEK, Olympakos, PAOK i Panathinaikos nastavljaju borbu za naslov prvaka.

AEK vodi sa 60 bodova, Olympiacos ima 58, PAOK 57, a Panathinaikos 49 bodova. Do kraja prvenstva još je šest kola.