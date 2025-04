Jagušić: Ne zamjeram nikome ništa u Dinamu, a moj debi na Poljudu bilo je prekrasno iskustvo

Podijeli :

Slaven Belupo

Slaven Belupo jedno je od najvećih iznenađenja ove sezone SHNL-a. Farmaceuti trenutno drže visoko četvrto mjesto na ljestvici, a pobjedom protiv Osijeka osigurali su plasman u finale Kupa.

Veliku ulogu u tom uspjehu ima i 19-godišnji Adriano Jagušić, koji se ove sezone nametnuo kao jedno od najvećih otkrića lige.

U razgovoru za Dalmatinski portal osvrnuo se na ulazak u finale Kupa, tijek sezone i nadolazeći dvoboj s Hajdukom (subota, 16:00).

“Znali smo da će biti teška utakmica bez obzira što je Osijek u krizi. To je ipak polufinale kupa, jedna utakmica i nije lako – priča nam Jagušić koji je u srijedu igrao do 113. minute. Penali? Iskreno, nisam ih ni gledao. Želio sam da se što prije završi. Sigurno bih i ja pucao da sam ostao u igri, ali grčevi su me ‘ulovili’ i morao sam izaći”, započeo je mladi Jagušić.

Slaven Belupo u subotu dočekuje Hajduk u važnom prvenstvenom susretu, manje od 72 sata nakon velike pobjede nad Osijekom i plasmana u finale Kupa.

“Ako tako mora biti, to je tako. Bilo bi najbolje da igramo u nedjelju, ali to se ne može promijeniti. Idemo dati sve od sebe.”

Slaven Belupo i drugo kolo zaredom ima težak zadatak — suprotstavlja im se momčadi koja predvodi prvenstvenu ljestvicu.

“U odličnoj su formi, nisu slučajno prvi nakon 27 kola. Ali, i mi imamo svoje adute. Opasni smo doma, bit će pun stadion. Vjerojatno će naš trener malo rotirati momčad, ali tko god bude igrao dat će svoj maksimum.”

Zanimljivo, Adriano Jagušić je svoj debi za Slaven Belupo upisao upravo u dvoboju protiv Hajduka. Bilo je to na Poljudu u kolovozu 2023. godine, a Hajduk je slavio s 3:0.

“Došao sam pred pun Poljud. Kada sam to vidio… To je bilo prekrasno iskustvo. U 90. minuti me tadašnji trener Ricardo Moniz pozvao, baš mi je bio lijep osjećaj. Toga ću se sjećati cijeli život”, prisjeća se Jagušić.

Jagušić je član Slavena od ljeta 2021., a prije dolaska u Koprivnicu čak sedam godina proveo je u omladinskom pogonu Dinama.

“Tamo mi je bilo super. Ne bih sada bio ovakav da tamo nisam naučio neke stvari. Malo sam zaostao s rastom, bio sam fizički slabiji. Tako su odlučili ljudi u klubu, ali ne zamjeram nikome ništa”, zaključio je mladi ofenzivac Slaven Belupa.