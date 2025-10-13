Jack Wilshere dobio trenerski posao s 33 godine, preuzeo je svoj matični klub

Podijeli :

Luton Town

Bivši veznjak Arsenala već neko vrijeme plovi u trenerskim vodama, a sad će prvi put imati priliku biti glavni strateg jednog seniorskog kluba.

Nekadašnji engleski reprezentativac i bivša desetka Arsenala, Jack Wilshere, službeno je postao novi glavni trener Lutona Towna, objavio je engleski klub na svojim službenim stranicama. Ovaj potez označava važan korak u njegovoj trenerskoj karijeri, budući da će mu ovo biti prvi posao glavnog trenera na klupi jednog seniorskog sastava.

Wilshere u Luton dolazi nakon što je obnašao dužnost pomoćnog trenera u Norwich Cityju, dok je prije toga uspješno vodio U-18 momčad Arsenala, u čiji je omladinskom pogon kao igrač stigao upravo iz Luton Towna.

“Prava je čast i privilegija biti Lutonov trener. Čini se kao da sam napravio puni krug. S osam godina sam trenirao za Luton, bio mi je to prvi klub u životu pa je sudbina valjda htjela da mi to bude i prvi klub u kojem sam trener. Jedva čekam početi trenirati momčad”, rekao je Wilshere nakon potpisivanja ugovora.

Ovaj 33-godišnjak, koji je kao igrač bio poznat po iznimnoj tehnici i osjećaju za igru, karijeru je završio s 30 godina u danskom Aarhusu. Tijekom svoje igračke ere nastupao je i za West Ham United te Bournemouth, a najpoznatiji je po razdoblju provedenom u Arsenalu, gdje je bio jedan od najtalentiranijih engleskih veznjaka svoje generacije. Ipak, brojne ozljede su značajno promijenile tijek njegove, rano završene, nogometne karijere.

Luton Town, klub koji je pretprošle sezone igrao u Premier ligi trenutno se natječe u League One, trećem razredu engleskog nogometa, gdje drži 11. mjesto od 24 momčadi.