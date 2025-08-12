Jack Grealish ima novi klub, ostaje na Otoku

Podijeli : FC Everton Jack Grealish, 29-godišnji engleski reprezentativac, novi je igrač Evertona, kamo dolazi na jednogodišnju posudbu iz Manchester Cityja. Nakon što je ispao iz prve momčadi Pepa Guardiole i bio izostavljen iz kadra za posljednju utakmicu Premier lige protiv Fulhama te Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u, odlučio je prihvatiti priliku za novi početak. “Čim sam razgovarao s trenerom, znao sam da postoji samo jedno mjesto na koje želim otići. Na društvenim mrežama sam preplavljen porukama navijača Evertona, što je još jedan razlog zbog kojeg sam izabrao Everton. Želim zahvaliti navijačima na svim porukama koje sam već dobio. Hvala vam na ljubavi i podršci. Nadam se da ću vam to moći vratiti, i siguran sam da hoću”, rekao je na predstavljanju.

We have completed the loan signing of Jack Grealish from Manchester City. 📝 pic.twitter.com/MXlYV7LMWb

— Everton (@Everton) August 12, 2025

“>

Grealish je u City stigao iz Aston Ville u kolovozu 2021. za tada rekordnih 118 milijuna eura, odigrao preko 150 utakmica te osvojio tri naslova Premier lige, Ligu prvaka i FA Cup. Ipak, prošla sezona donijela mu je tek sedam ligaških startova, a u finalu FA kupa, u kojem je City izgubio od Crystal Palacea, Guardiola je prednost dao argentinskom tinejdžeru Claudiju Echeverriju.

Iako je u lipnju razmatrao trajni odlazak i preferirao klub koji igra Ligu prvaka, ponude Newcastlea i Tottenhama nisu se realizirale. Everton mu nudi priliku da oživi karijeru i preuzme glavnu ulogu na novom stadionu Hill Dickinson, a istodobno će pokušati izboriti povratak u englesku reprezentaciju nakon što je propustio Euro 2024., što je opisao kao “slamanje srca”.