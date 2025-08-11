Izvršni odbor Dinama prihvatio prijedlog novog Statuta!

Predložene izmjene donose prve, potpuno demokratske izbore po načelu “JEDAN ČLAN – JEDAN GLAS”, jamstvo višestranačja, jasnu odgovornost predsjednika te drugi krug izbora ako niti jedna lista ne osvoji više od 50 % glasova u prvom krugu.

Ovo je povijesni korak prema Dinamu u kojem svaki glas jednako vrijedi, a što je jedno od obećanja koje smo dali svojim članovima.

Beljo o potpisu za Dinamo: Odlučio sam doći zbog Bobana i projekta koji mi je predstavio

Za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska podrška članova Skupštine GNK Dinamo.

Uvjereni smo da će prevladati zajedništvo i ljubav prema Dinamu te da ćemo na Skupštini GNK Dinamo zajedno upisati i ovu pobjedu u povijest našeg Kluba.

Na kraju zasjedanja Izvršnog odbora izraženo je zadovoljstvo odrađenim prijelaznim rokom te igračima koji su pristupili GNK Dinamo, prenosi službena stranica zagrebačkog kluba.