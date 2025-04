Izjava legende Hajduka će odjeknuti: To je katastrofa za HNL, a Gattuso je već trebao dobiti otkaz, ali…

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Ivan Katalinić, bivši legendarni igrač i trener splitskog Hajduka, osvrnuo se na završnicu SuperSport HNL-a

Nakon novog poraza Hajduka u gostima kod Osijeka (2:0), te pobjede Dinama na Maksimiru protiv Rijeke (1:0), situacija na vrhu ljestvice HNL-a dodatno se zakomplicirala.

Ukratko, do kraja prvenstva ostala su još četiri kola, a trenutačno Rijeku, Hajduk i Dinamo dijeli samo jedan bod (OVDJE možete pogledati raspored do kraja sezone).

Iskusni nogometni trener Ivan Katalinić, koji je 1995. s Hajdukom osvojio duplu krunu, jako dobro zna kako se osvajaju trofeji i njegova riječ ima težinu. Podatak kako je Katalinić s Hajdukom ukupno osvojio 21 trofej dovoljno govori. Uspio je to kao igrač (golman), zatim glavni trener te je nekoliko puta slavio kao pomoćni trener i trener golmana.

Uostalom, nije slučajno zbog svog osebujnog stila treniranja i vođenja momčadi dobio nadimak ‘Ivan Grozni.’

„Protiv Osijeka Hajduk nije ništa bolje igrao nego što je igrao i prijašnje utakmice. Još je u Osijeku Brajković isključen već u 30. minuti i ih je dotuklo. U deset dana se igrali tri utakmice i to je bilo veliko opterećenje za igrače Hajduka i plus tu je pritisak što trebaš dobiti te utakmice. Po meni ja Hajduk mogao biti prvi na tablici zadnja 2-3 kola, međutim to nije učinjeno. I sada je Dinamo došao blizu, ali po meni Hajduk još uvijek ima sve u svojim rukama sve“, kazao je za Sport Klub 73-godišnji Ivan Katalinić.

Kako gledate na pritisak koji ste spomenuli? Vi ste s Hajdukom kao igrač i kao trener osvojili velik broj trofeja tako da sve znate o pritisku?

„Kao prvo u to vrijeme mi smo bili većinom domaći igrači tako da smo jako dobro znali što to znači igrati za Hajduk i znali smo što Hajduku znači publika. Jasno je kako uvijek postoji opterećenje da nećeš dobiti, ali na to se godinama navikavaš, već od malih nogu kad skupljaš one lopte na Poljudu pa to trenutka kad počneš igrati za seniore ispred 30 tisuća ljudi, a to nije isto kao igrati pred tri tisuće. No, u Hajduku je došlo puno stranaca i mislim da oni ne razumiju što je Hajduk. Oni su došli samo zaraditi samo to ih interesira, drugo ništa.“

I trener Hajduka je stranac. Donedavno je i Dinamo imao stranca?

„Gledajte, ta dva ili dva i pol milijuna eura, koliko su platili Cannavara, je po mom mišljenju katastrofa za hrvatsku ligu. Jer jednostavno imamo mi dobrih trenera, a to je i pokazala naša reprezentacija. Pa gdje je ta Italija zadnjih deset godina, a gdje je hrvatska reprezentacija? Ne znam iz kojih razloga se dovode stranci treneri i što su mislili oni koji su to odlučivali. Eto, Cannavaro je početkom ovog mjeseca dobio otkaz, a i Gattuso je također trebao dobiti otkaz. Međutim, Gattuso otkaz nije dobio, a znamo svi i zbog čega nije, a to vam sve govori. Eto u kakvom stanju rade dva najbolja hrvatska kluba.“

Ima li smisla četiri kola prije kraja Gattusu dati otkaz jer ipak dolaze ključne utakmice?

„Znate što, mislim da tu više treneri ne trebaju. Trener Hajduku više uopće nije bitan! Mislim da se igrači moraju sami skupiti i reći ‘Ajmo mi igrati kako nama najbolje odgovara.’ Jer što sve ovo bude dalje išlo, biti će sve gore. Ne može biti bolje.“

Uskoro nas čeka derbi na Poljudu između Hajduka i Dinama (3. svibnja). Što očekivati?

„Hajduk je ove sezone dobio Dinamo samo zato što su se Modri znali zaletjeti i držati loptu, a tu je naravno bio i Livaja. U tri utakmice ove sezone Dinamo nije dobio Hajduka, ali ta utakmica na Poljudu će biti specifična jer onaj koji izgubi, mislim da je odustao od prvog mjesta. Hajduku dolaze i Dinamo i Rijeka na Poljud i ako dobiju te dvije utakmice, po meni je Hajduk prvak. Nema tu što… No, s druge strane je li Hajduk sposoban za tako nešto nakon ovih poraza i činjenice da je u zadnja četiri kola osvojio samo dva boda. E, to je sada pitanje…“

Kako komentirate činjenicu da je Dinamo, nakon poraza od Gorice, uspio izvući pobjedu protiv Rijeke koja je do prošlog kola bila hit lige?

„Dinamo je odigrao dobro u prvom poluvremenu protiv Rijeke i zaista ne znam iz kojih razloga su odustali od takvog stila igre. Jer Dinamo si ne smije dozvoliti da mu stoperi nabijaju loptu, kao što su to radili u drugom poluvrijeme. Izgledalo je kao da ne žele uopće igrati i da je neki strah prisutan. Nije im ovo prvi put da se kod njih stvori jedna vrsta panike u igri, koja je to bila očita protiv Rijeke. Možda je razlog što su stalno zaostajali šest, sedam bodova… Rijeka? .U drugom poluvremenu su igrali odlično i bili su blizu gola, ali su pogodili tu stativu. Rijeka je po mom mišljenju dala svoj maksimum jer realno ima najmanji broj kvalitetnih igrača i uz to nema dobru klupu. Jer klupa je vrlo važna kada imate nekoliko igrača sa žutim kartonima ili ozljedama. Da su Rijeci ostala tri igrača koja su prodali, mislim da bi sve bilo drukčije.

Ali Mišković očito zna što radi i igrali su bez protiska pa su tako došli i do finala Kupa i u prvenstvu su na neko vrijeme na prvom mjestu. Ukratko, Rijeka je konstantna u svojim igrama. U sljedećem kolu igraju Hajduk i Dinamo, a Rijeka dočekuje Goricu. Ako Riječani to pobjede po meni je sve još otvoreno. Čeka nas uzbudljiva i neizvjesna završnica prvenstva, ali mislim da ćemo svi poslije sljedeće subote biti pametniji. Mislim da će jedan od tri kluba u sljedećem kolu otpasti iz utrke za titulom.“