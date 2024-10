‘Izgubio je dvije godine u Hajduku, no on je zvijer koja vodi momčad’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Anthony Kalik pridružio se Hajduku iz Gorice u ljeto 2022.

Nakon raznih kritika navijača, pod vodstvom Gennara Gattusa počeo je dobivati više minuta i zabio svoj prvi gol u sezoni protiv Šibenika.

Samir Toplak, tadašnji trener Gorice, danas je otkrio detalje o njegovu prelasku u Hajduk tijekom gostovanja u Tribina podcastu. Dio o Kaliku u videu možete naći od 1:16:35 do 1:19:15.

“Taj slučaj Kalik, dosta smo čuli o tome, može li se danas nešto više o tome reći? Dosta toga se tada i zataškavalo”, rekao je Andrija Cmrečnjak, voditelj podcasta, a onda je Toplak počeo pričati kako je izgledala ta priča.

“A morali smo mi to, morali smo malo… Oni su njemu bacili bubu u uho. Kaliku kad baciš Hajduk u uho, to je gotovo. Ne samo njemu, mnogima. Njemu kad se Hajduk javio – kraj priče. Ja pričam s njim. Ja mu velim: ‘Anthony, već si jednom bio tamo i nisi dobio šansu. Ovdje si sada na top nivou, odavde možeš napraviti top transfer za sebe. Gledaj sebe. Napravit ćeš top transfer jer si najbolji naš igrač, ispromoviran si, desetka… sve imaš.’ Ne može. Ne možeš ti njemu objasniti”, rekao je Toplak, na čije se riječi nadovezao Josip Paušić, jedan od voditelja na Tribini, koji je u to vrijeme radio kao analitičar u Gorici:

“Ja sam s njim pričao godinu dana prije toga. On je govorio da nikad više neće u Hajduk, sve zna o Hajduku… Kad su se oni javili – gotovo.”

U nastavku razgovora riječ je ponovno uzeo Toplak, koji se raspričao i detaljno objasnio cijelu priču oko Kalika i njegovog odlaska u Hajduk.

“Ja njemu još govorim, jer znam koja je bila ponuda, bila je mizerna, nije bilo puno novca. Ja mu govorim: ‘Anthony, ne dovode te na velika vrata, dovode te na mala, da budeš tu nekad podrška, tko zna koliko ćeš igrati.’ Tako je i bilo te prve sezone. Nije igrao, a i ozlijedio se, nigdje ga nije bilo dosad. On je nazadovao u Hajduku, njegova vrijednost je pala.

Sada je kod Gattusa dobio povjerenje. On je specifična osoba. Ako nema povjerenje, ti možeš njega zaboraviti. Ti njega moraš non-stop maziti i ići mu niz dlaku, samo ga se tako može dobiti na top razinu. Vi da vidite neke treninge, na treningu bih ga nekad napucao nogom u guzicu.

Ne uvijek, ali kad se njemu ne da, onda mu se ne da. Na utakmici je zvijer koja vodi momčad, koja grize, nitko nikad kad ga vidi na utakmici ne bi rekao da na treningu zna biti lijena mazga. Ali to je on. Ne da mu se živjeti, on tipično ono dalmatinski, ujutro se probudi i treba mu dva sata da profunkcionira. To je Anthony.

Drago mi je zbog njega jer je sada dobio povjerenje, ali izgubio je dvije godine i izgubio je na vrijednosti. Sada će mu iz Hajduka biti lakše napraviti transfer, ali će se vratiti dvije godine unatrag, mogao je to već i prije napraviti”, rekao je Toplak.