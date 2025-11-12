VIDEO / Izbornik Srbije: Protiv Engleske igramo finale Svjetskog prvenstva

Podijeli :

Veljko Paunović pojavio se pred novinarima večer prije debija kao izbornik seniorske reprezentacije Srbije i dvoboja s Engleskom u Londonu (20.45), pokazujući maksimalno poštovanje prema suparniku i vjerujući u čudo.

Svjestan je da je momčad koju je preuzeo u ovoj utakmici totalni autsajder, ali i kaže da u nogometu uvijek postoji način da se uspije.

“Možemo pristupiti utakmici kao da igramo finale. To je dobra strana ovog izazova. Vjerujem da je Engleska trenutačno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu i da će biti među favoritima za osvajanje Svjetskog prvenstva. S obzirom na to gdje se mi nalazimo i da nam ovo može biti posljednja utakmica, možemo odigrati meč koji će biti važan za povijest našeg nogometa“, rekao je Paunović.

“Znamo da igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija i uvjeren sam da će sutra izaći u najjačem sastavu, ali vjerujem i da mi imamo svoje razloge za optimizam, jer imamo puno igrača koji nastupaju u Premier ligi i na drugim vrhunskim razinama svjetskog nogometa.

Zašto bismo umanjivali sebe? Izaći ćemo jedanaest na jedanaest. Postoji dobar argument zašto vjerujemo, a to je što se dobro poznajemo, većina igrača. Mnogi smo već surađivali. Igrači znaju očekivanja i koliko nam je važno da sutra pokažemo da smo momčad, da se možemo nadmetati s ovakvim reprezentacijama.

U studenome se događaju dobre stvari za reprezentaciju Srbije. Nagađa se o sastavu, o formaciji s četvoricom u zadnjoj liniji. Postoji eventualni faktor iznenađenja u ovoj promjeni, da tako kažemo. Međutim, jako dobro poznajem ovu zemlju i način na koji se ovdje radi.

Profesionalizam je na vrhunskoj razini i siguran sam da su zvali ljude u Readingu da pitaju kako smo igrali i slično. Siguran sam da su pogledali i utakmice ekipa koje sam vodio u prošlosti. Imat će oni svoju pripremu i ideju, ali uvijek postoji faktor iznenađenja”, kazao je novi izbornik Srbije.

Kaže da je ovo za njih finale SP-a.

“Sutra igramo finale Svjetskog prvenstva. Da, to sam rekao. Htio sam naglasiti koliko je ova utakmica važna za nas. Nisam prognostičar, ali gledajući formu i širu sliku koju Engleska prikazuje već godinama, kao i način rada ovdje, proces koji provode vodi tim putem. U nogometu se svašta dogodi, priča se može brzo promijeniti, ali Englezi pokazuju da su nogometna velesila i trenutačno jedni od najvećih”, ističe Paunović.

Važno mu je da utakmicu započne molitvom.

“Sve je u vjeri, od toga sve počinje i s tim se završava. Još nismo imali zajednički trenutak pred ovako važnu utakmicu, ali svoje rituale i običaje provodit ćemo od prvog trenutka. S druge strane, mislim da sama utakmica ima takvo svojstvo da je zajedništvo momčadi iznimno važno.

Što se tiče vjere, posljednjih dana osjetio sam puno više dobrog iščekivanja, što nam jako prija, jer nam je potrebno. Kad se dogodi loš rezultat, može jako boljeti, ali da bi se oporavio, potrebna ti je vjera i podrška, posebno u ovakvoj utakmici u koju sada ulazimo.

Treba ostati pozitivan i fokusiran na sutrašnji dvoboj. Svi u našoj momčadi su obiteljski ljudi koji ovise o podršci najbližih i uz to smo se nekako okupili, pripremili i sutra igramo nogomet – ono što svi znamo i volimo.”

