Izbornik Srbije: Moramo slijediti put kojim je Hrvatska krenula

Paunović naglašava da je snaga Hrvatske u pravovremenom prepoznavanju talenata iz inozemstva.

“Mora se priznati da je Hrvatska odradila jako dobar posao. Generacija koju je imala u posljednjih deset ili čak petnaest godina ima mnogo igrača koji su stasali u dijaspori, u zemljama s puno hrvatskih imigranata, što ima i Srbija.

Oni su te igrače uhvatili na vrijeme. Donijeli su drugačiji mentalitet, elitnu europsku pripremu i trening, a to im je, uz talent koji su nastavili otkrivati i stvarati u vlastitoj zemlji, pomoglo da stvore vrlo jaku generaciju”, rekao je Paunović.

Dodao je kako Srbija sada pokušava ispraviti vlastite propuste.

“S druge strane, mi taj posao nismo dobro odradili i sada ga razvijamo, pokušavajući ne kopirati, već učiti iz svojih pogrešaka.

Vrlo smo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti puno više kako bismo dosegli tu razinu. Trebamo slijediti put kojim je Hrvatska krenula, ali i donijeti vlastitu autentičnost, kako s igračima razvijenim kod kuće, tako i s onima koje imamo u dijaspori”, zaključio je.

Podsjetimo, Srbija se nije plasirala na Svjetsko prvenstvo koje se ove godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi, pa će u nadolazećem razdoblju igrati prijateljske utakmice protiv Španjolske (27. ožujka) i Saudijske Arabije (31. ožujka).