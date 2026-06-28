Izbornik Gane kritizirao FIFA-u i podvukao: Nedopustivo je primiti onakav gol

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Reprezentacija Gane plasirala se u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi unatoč porazu od Hrvatske (1:2).

Nakon utakmice, izbornik Gane, prekaljeni Carlos Queiroz, ponudio je iskrenu i vrlo kritičnu analizu susreta, apostrofirajući obrambene pogreške svoje momčadi, ali i vječnu klasu kapetana Vatrenih, Luke Modrića.

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Queiroz je priznao da je Hrvatska zasluženo slavila zbog bolje predstave u prvom poluvremenu, iako smatra da su golovi koje je njegova ekipa primila bili ispod svake razine.

“Hrvatska je zabila dva gola, i to na previše lagan način. Način na koji smo primili i prvi i drugi pogodak jednostavno je nedopustiv. No, zasluga pripada Hrvatskoj. Kada zabijete gol više od suparnika, znači da ste zaslužili pobjedu. Vrlo jednostavno. To zapravo znači da ste napravili barem jednu ključnu pogrešku manje od protivnika, a kada vi sami napravite tu pogrešku viška, utakmicu ne možete dobiti.”

Posebno ga je uzrujao vodeći pogodak Petra Sučića, koji je zatresao mrežu silovitim udarcem iz daljine.

“To su bili prelagani golovi za ovu razinu natjecanja, golovi koji jednostavno ne priliče Svjetskom prvenstvu. Kada primite gol s 40 metara, morate reagirati bolje. Na ovoj razini se takve situacije ne smiju događati. Nedopustivo je primiti gol s tolike udaljenosti.”

Iskusni se strateg osvrnuo i na igru Luke Modrića.

“Odigrao je sjajno. Kao i obično, bio je pravi maestro na terenu. Rotirali smo nekoliko igrača u različitim fazama utakmice kako bismo mu zatvorili prostor i blokirali njegova rješenja u kreaciji igre. Međutim, njegovo je kretanje takvo da ga je gotovo nemoguće zaustaviti. No, to nije problem koji se pojavio samo u našoj utakmici – to u nogometu traje već deset godina. Nismo mogli zaustaviti njega, pa smo pokušali zatvoriti igrače kojima šalje loptu, što nam je većinom i uspijevalo.”

Queiroz je zaključio da ovaj poraz, uoči utakmice šesnaestine finala protiv Kolumbije u Kansas Cityju, savršeno oslikava njegovu poznatu životnu devizu.

“Znate kako se kaže: ili pobjeđujemo ili učimo. Danas smo naučili lekciju. I to upravo onu koja nam je potrebna da bismo bili spremniji za nastavak natjecanja, jer pravo Svjetsko prvenstvo, ono na ispadanje, počinje tek od sljedeće utakmice.”

Na kraju se osvrnuo i na format natjecanja i rekordan broj sudionika (48), uputivši kritiku FIFA-i.

“Vjerujem da vrijednost dolazi onda kada su stvari rijetke. Broj reprezentacija koje se mogu plasirati na ovo natjecanje može ga pretvoriti u nešto vulgarno i obično. Kada se toliko momčadi može kvalificirati, je li vrijednost i dalje rijetka? To mi se čini diskutabilnim, ali to je samo moje mišljenje”, rekao je Queiroz nakon poraza od Hrvatske.