Izbornik Dalić sprema promjene za petak? Evo kako bi trebala izgledati ‘nova’ Hrvatska

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić najavio je taktičku promjenu uoči završetka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Nakon što je Hrvatska praktički već osigurala plasman na Mundijal, Dalić će predstojeće utakmice protiv Farskih otoka i Crne Gore iskoristiti za isprobavanje nove formacije s trojicom igrača u obrani.

Prema informacijama iz stručnog stožera, na golu se očekuje Dominik Livaković, iako ove sezone još nije branio za Gironu u španjolskoj La Ligi. Obranu bi trebali činiti Josip Šutalo, Joško Gvardiol i mladi Luka Vušković, dok će na krilnim pozicijama, odnosno bočnim ulogama u sustavu 3-5-2, zaigrati Josip Stanišić i Ivan Perišić, koji se vraća nakon teške ozljede koljena.

U veznom redu, uz kapetana Luku Modrića, svoje će mjesto gotovo sigurno zauzeti Petar Sučić, dok se za treće mjesto u sredini terena natječu Mario Pašalić, Toni Fruk i Nikola Vlašić. Prednost zasad ima Pašalić, koji uživa veliko Dalićevo povjerenje.

U napadu je Andrej Kramarić siguran starter, a izbornik još razmatra tko će mu se pridružiti. U igri su Igor Matanović, Petar Musa i Franjo Ivanović, trojica napadača koja bi kroz ove utakmice mogla pokušati izboriti mjesto u konkurenciji za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska protiv Farskih otoka – Livaković – Vušković, Šutalo, Gvardiol, Stanišić, Perišić – Modrić, P. Sučić, Mario Pašalić – Kramarić, Ivanović.