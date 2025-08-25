Izbornik BiH šokirao potezom prema Ivanu Perišiću

Nakon utakmice na društvenim mrežama oglasio se Ivan Perišić poručivši kako je Bajraktarević spreman za povratak u dres reprezentacije BiH, no ta objava nije najbolje sjela izborniku Sergeju Barbarezu.

Naime, navijači su ubrzo primijetili da je Barbarez nakon Perišićeve poruke prestao pratiti hrvatskog reprezentativca na Instagramu. Razlozi za takav potez nisu poznati i zasad ostaju u domeni nagađanja, ali cijela situacija izazvala je brojne reakcije jer je izbornik BiH u posljednje vrijeme odlučio preskočiti pozive ofenzivcu PSV-a.

Zanimljivo, Perišić na Instagramu i dalje prati Barbareza.

