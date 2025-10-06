Izbornik BiH otkrio kako ga je razočarao Janković: ‘On i otac su pogazili svoju riječ!’

Podijeli :

Damir Skomrlj CROPIX via Guliver Images

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je okupljanjem za susret kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Cipra u četvrrak, te prijateljski susret protiv Malte tri dana kasnije.

Tim povodom danas se javnosti obratio izbornik Sergej Barbarez.

Na pitanje novinara o maloj minutaži kapetana Edina Džeke, Barbarez je odgovorio smireno i s povjerenjem.

“Najmanja mi je glavobolja što se tiče Edina. Vidite, evo Luku Modrića – igrači u godinama dobili su na značaju, njihovo iskustvo i prisustvo na terenu su neprocjenjivi. Čak mi je draže kad ne igra puno prije okupljanja. Zadnji put smo vidjeli da može odigrati dvije utakmice u kratkom razmaku.”

Istaknuo je kako veznjak Rijeke Niko Janković ne želi igrati za BiH – predomislio se.

“On i njegov otac su pogazili riječ. Mene je njihov odnos razočarao, da ne upotrijebim ružnu riječ. Sve su prihvatili, pa se predomislili. I za mene je to završena priča.”

Iako se u BiH medijima nagađalo da je Janković već dao pristanak, sam je nogometaš ranije za medije poručio kako odluku još nije donio.

“To u ovom trenutku ne znam. Ako bi stigao službeni poziv, prvo bih morao sjesti s obitelji i razgovarati. BiH me zvala i to je velika čast, ali moram biti iskren – još nisam odlučio”, izjavio je 22-godišnji veznjak.