Izbio je Dinamu titulu prošle sezone, a sada ga je Jelavić suspendirao!

NK Lokomotiva

Prošle je sezone Silvio Goričan (25) slovio za jednog od ključnih igrača Lokomotive, no danas je, zbog sukoba s trenerom Nikicom Jelavićem, završio potpuno izvan momčadi.

Goričan je prošle sezone odigrao 35 utakmica u svim natjecanjima, zabio šest golova i upisao četiri asistencije, a posebno se pamti njegov spektakularan pogodak protiv Dinama za 1:1 u 35. kolu, koji je bio jedan od presudnih trenutaka u borbi za naslov. Ove sezone situacija je potpuno drugačija. Nastupio je tek na šest utakmica, skupio svega 125 minuta, a nakon početne ozljede koljena naprosto je – nestao iz kadra. Jelavić: Bili smo bliže pobjedi Novi Dinamov prvotimac produljio ugovor s klubom!

“Silvio Goričan suspendiran je do daljnjega, oglušio se na moje naredbe, smatramo da to nije ponašanje kakvo priliči bilo kojem igraču kojem klub redovito isplaćuje plaću”, rekao je trener Lokomotive Nikica Jelavić za Sportske novosti.

Također, napomenuo je da Goričan sada uobičajeno trenira, no ostaje nejasno hoće li se i kada vratiti u konkurenciju za utakmice.