Izbio je Dinamu titulu prošle sezone, a sada ga je Jelavić suspendirao!

Prošle je sezone Silvio Goričan (25) slovio za jednog od ključnih igrača Lokomotive, no danas je, zbog sukoba s trenerom Nikicom Jelavićem, završio potpuno izvan momčadi.
“Silvio Goričan suspendiran je do daljnjega, oglušio se na moje naredbe, smatramo da to nije ponašanje kakvo priliči bilo kojem igraču kojem klub redovito isplaćuje plaću”, rekao je trener Lokomotive Nikica Jelavić za Sportske novosti.
Također, napomenuo je da Goričan sada uobičajeno trenira, no ostaje nejasno hoće li se i kada vratiti u konkurenciju za utakmice.
Sportske novosti dodaju kako izvori iz kluba navode da se Goričan još na pripremama javio s viškom kilograma, te da ni u ovom času nije potpuno spreman za igru.
