Izbacili su Hajduk pa doživjeli hladan tuš, Poljaci deklasirali Dinamo City

Podijeli :

xMatrixxImages by Guliver

Albanski Dinamo City, koji je prošlog tjedna senzacionalno izbacio Hajduk iz Europe pobjedom 3:1 u Tirani, našao se pred praktički nepremostivom preprekom u play-offu za ulazak u Konferencijsku ligu.

U prvoj utakmici protiv poljske Jagiellonije doživio je težak poraz 0:3 i u uzvratu će mu trebati pravo čudo da izbori prolazak.

Poljaci su slavili golovima Jesusa Imaza u 12. minuti, Alfimica Pululua u 34. te Norberta Wojtuszka u 50. minuti, čime su već nakon sat vremena igre praktički osigurali pobjedu. Uzvrat se igra idući tjedan u Tirani, no Dinamo City ovog puta ima znatno teži zadatak nego protiv Hajduka, kada je nadoknađivao samo minimalni zaostatak iz prve utakmice (2:1).

Jagiellonia je već ranije ove sezone bila spominjana u hrvatskim medijima, nakon što je šokirala momčad Widzewa iz Lodza, koju vodi hrvatski trener Željko Sopić, u susretu u kojem je njegova ekipa nesretno ispustila pobjedu.