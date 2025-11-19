Izašla nova lista 100 najboljih nogometaša u povijesti, Ronaldo tek peti: Evo gdje se smjestio Modrić

Podijeli :

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Autori Athletica, Oliver Kay i James Horncastle, u svojoj knjizi “The Soccer 100 – priča o najvećim nogometašima svih vremena” sastavili su listu stotinu najboljih nogometaša u povijesti.

Na njoj se našao i jedan hrvatski predstavnik – Luka Modrić, kojeg su smjestili na 36. mjesto.

Time je Modrić rangiran ispred brojnih legendi svjetskog nogometa, među kojima su Javier Zanetti, Kevin Keegan, Alan Shearer, Eric Cantona, Patrick Vieira, Raul, Gheorghe Hagi, Roberto Carlos, Gabriel Batistuta, Michael Laudrup, Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Mohamed Salah, Hristo Stoičkov, Toni Kroos, Luis Figo, Roberto Baggio i mnogi drugi.

Modrić je u rujnu proslavio 40. rođendan, a ovoga je ljeta, nakon 13 iznimno uspješnih godina u Real Madridu, prešao u Milan. U dresu Reala osvojio je četiri naslova La Lige i čak šest trofeja Lige prvaka. Godine 2018. okrunjen je Zlatnom loptom. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 194 nastupa, osvojio srebro na SP-u 2018. i broncu 2022., a iduće Svjetsko prvenstvo bit će njegovo peto veliko natjecanje u karijeri.

Popis 100 najvećih nogometaša u knjizi “The Soccer 100”:

100. Uwe Seeler

99. Javier Zanetti

98. Kevin Keegan

97. Gunnar Nordahl

96. Alan Shearer

95. Hugo Sánchez

94. Gareth Bale

93. Giacinto Facchetti

92. Eric Cantona

91. Patrick Vieira

90. Tostão

89. Marcel Desailly

88. Gigi Riva

87. Oleg Blokhin

86. Paolo Rossi

85. Philipp Lahm

84. Raúl

83. Dixie Dean

82. Gheorghe Hagi

81. Denis Law

80. John Charles

79. Paul Gascoigne

78. Gordon Banks

77. Roberto Carlos

76. Gabriel Batistuta

75. Günter Netzer

74. Michael Laudrup

73. Karl-Heinz Rummenigge

72. Alessandro Del Piero

71. Didier Drogba

70. Matthias Sindelar

69. Francesco Totti

68. Gianni Rivera

67. Mohamed Salah

66. Kevin De Bruyne

65. Zlatan Ibrahimović

64. Frank Rijkaard

63. Mario Kempes

62. Ryan Giggs

61. Sócrates

60. Just Fontaine

59. Stanley Matthews

58. Sergio Busquets

57. Giuseppe Meazza

56. George Weah

55. Johan Neeskens

54. Hristo Stoichkov

53. Wayne Rooney

52. Toni Kroos

51. Sándor Kocsis

50. Kenny Dalglish

49. Dennis Bergkamp

48. Rivaldo

47. Raymond Kopa

46. Neymar Júnior

45. Fabio Cannavaro

44. Kaká

43. Cafu

42. Luís Figo

41. Karim Benzema

40. Paco Gento

39. Roberto Baggio

38. Manuel Neuer

37. Andrea Pirlo

36. Luka Modrić

35. Jimmy Greaves

34. Dino Zoff

33. Gianluigi Buffon

32. Romário

31. Ruud Gullit

30. Carlos Alberto

29. Kylian Mbappé

28. Bobby Moore

27. Zico

26. Lothar Matthäus

25. Andrés Iniesta

24. Jairzinho

23. Thierry Henry

22. Ronaldinho

21. Xavi Hernández

20. Bobby Charlton

19. Franco Baresi

18. Lev Yashin

17. Paolo Maldini

16. Marco van Basten

15. George Best

14. Garrincha

13. Gerd Müller

12. Ronaldo

11. Eusébio

10. Michel Platini

9. Ferenc Puskás

8. Zinédine Zidane

7. Franz Beckenbauer

6. Alfredo Di Stéfano

5. Cristiano Ronaldo

4. Johan Cruyff

3. Pele

2. Diego Maradona

1. Lionel Messi