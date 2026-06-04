Iz prve ruke o domaćinu SP-a: Zbog vlage i vrućine Meksiko već vodi 1:0

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Hrvatska reprezentacija u lovu je na novo čudo, na treću uzastopnu medalju sa svjetskih prvenstava. Naš Denis Draganović u Mundijal Specijalu razgovarao je s 48 gostiju koji su predstavili sve reprezentacije koje će se natjecati ove godine na SP-u u Kanadi, Meksiku i SAD-u. O Meksiku je pričao Andrija Vukčević, nekadašnji igrak Juareza.

Nogometaši Meksika, gotovo stalni sudionici SP-a ovoga puta su i u ulozi domaćina. Andrija Vukčević (29) crnogorski nogometaš dio svoje karijere proveo je u prvenstvu Meksika igrajući za Juarez te nam iz prve ruke može otkriti kakav je Meksiko. Veliki broj igrača dolaze iz njihovog nogometnog prvenstva, zašto je to tako?

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“Prvo, rekao bih da ljudi nisu upućeni u prvenstvo Meksika. Liga s klubovima koji financijski stoje dobro, igrači su dobro plaćeni, a u Europi vlada mišljenje da je to jedan prosječna liga.”

“Igrao si u nekoliko liga, kakva je po tebi kvaliteta sada tog natjecanja?

“Stadioni su jako dobro popunjeni, atmosfera odlična, imaju kvalitetu u igračima koji bi mogli igrati u Europi, ali ne pada im na pamet jer tamo su u svojoj zoni komfora, dobro zarađuju.”

Kakva je klima, kako ti je bilo tamo?

“Teško mi je bilo priviknuti se na klimatske uvjete. Bilo je jako vruće, iako su utakmice u 20 ili 21 sat. Velika je vlaga, nadmorska visina jako oscilira i neće biti lako igrati.”

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