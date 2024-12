Ivković za Jutro SK: Bjelica je veće trenersko ime od Cannavara, Dinamo ima problem upravljanja

Podijeli :

Naš nogometni stručnjak i analitičar, Ivan Ivković gostovao je jutros u emisiji Jutro na SK. Glavna tema definitivno je bila smjena Nenada Bjelice, kao i angažman legendarnog Fabija Cannavara. Poslušajte što je Ivković imao za reći oko situacije u Dinamu...

Što se to događa u Dinamu? Uz Hajduk, sada i Dinamo ima veliko talijansko ime na klupi?

“Na smjenu i sve oko Dinama gledam trojako. Prvo, pomalo sam šokiran jer je klub dosta bio nekonzistentan sam sa sobom. Nakon pobjede nad Varaždinom, klub je izašao u javnost i podržao trenera. A znamo što to inače znači u nogometu, da mu se sprema otkaz. Meni se čini da je kod Bjelice došlo do problema, osobine moći, odnosno problemi upravljanja. On je vjerojatno opet inzistirao na svojim postavkama dovođenja igrača. Došlo je do problema u komunikaciji.

Službeni Dinamo za razlog je dao preveliki zaostatak u HNL-u za Rijekom i Hajdukom. Sedam bodova je problem, iako je u Ligi prvaka osam bodova definitivno uspjeh, pogotovo nakon preuzimanja nakon debakla u Muenchenu. Što se tiče službenog razloga, s tim se mogu složiti. Najveći Bjeličin razlog za amnestiju su definitivno ozljede kojih je bilo napretek. Petković, Sučić, Mišić, Ademi, uglavnom ih nisi imao. Svakom treneru bi bilo teško.

Bjelica u tom kontekstu nije imao lagan posao. Kadrovski je bilo velikih problema. Međutim, Bjelica definitivno ne zaslužuje potpunu amnestiju. Dinamo ima sigurno duplo veći budžet od Hajduka i 3,4 puta veći od Rijeke i momčad je napravljena da izdrži ovakve probleme. Bjelica nije dobro radio to što ih nije balansirao Europa i prvenstvo. Bjelica ih nije dovoljno rotirao već je koristio za oba natjecanja iste pa su oni očito pod tim pritiskom “pukli”.

Nakon toga je došlo do nesigurnosti, serije poraza u SHNL-u, neugodni poraz od Dortmunda, Poljud i sve ostalo. Nije se pošteno pucalo po golu u par utakmica i to je na kraju rezultiralo otkazom.

Kod Dinama vidim jedan veliki problem upravljanja, odigrano je 30-ak utakmica, a smijenjena su već dva trenera. To ozbiljan klub nikada ne bi napravio, a Bjelica je trener poznat kao onaj što dolazi s velikim ugovorom. Sada si otkazima njemu i Jakiroviću izgubio novce koje si mogao potrošiti na dolazak dva ili tri ozbiljna igrača. Veliki je to minus za upravu.

Što se tiče samog Cannavara, o njemu kao treneru ne znamo mnogo. Vezan je uglavnom za Aziju, u Kini je imao dobre rezultate s Guangzhouom, ali oni su bili dobri i prije i poslije njega. Jedno veliko nogometno ime igrački, ali ne i trenerski. Gatusso je u Italiji vodio velike klubove, dok je Cannavaro uglavnom kineski trener. Teško je reći što on može u Europi, pogotovo u Dinamu koji bi trebao dominirati.

Dinamo bi mogao dovesti i Sebastiana Hallera, to bi bio zaista spektakl. Cannavaro je velika nepoznanica i vidjet ćemo koliko on može donijeti u Europi. “

Koliko će njegov lik i djelo donijeti Dinamu?

“Mislim da tu neće biti neke razlike u tretmanu. Nenad Bjelica je veliko trenersko ime, on je u prvom mandatu napravio sjajan rezultat, bio je trener Uniona, trener Trabzonspora. Gledajući čisto trenerski, Nenad Bjelica je veće ime od Cannavara. Cannavaro je naravno veće nogometno ime, ali… Povijest je pokazala da velika nogometna imena ne donose instant rezultat. Primjer je Lothar Matheus u Partizanu. Ne crpim veliki optimizam kada dolazi takav trener.

Ipak, on imenom može povući igrače koji inače možda ne bi došli. Generalno nisam od onih koji imaju velika očekivanja.”