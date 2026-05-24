Ivković o Jakiroviću za SK: ‘Ovo je čudo, ali ostanak u Premier ligi bilo bi još veće’

U subotu popodne je u ludom finalu doigravanja Championshipa Hull City Sergeja Jakirovića stigao do pobjede do 1:0 protiv Middlesbrougha. Tako su potpuno neočekivano izborili plasman u Premier ligu nakon devet godina čekanja. Povodom toga u studiju Sport Kluba Ivan Mihovil Klarić je ugostio svog kolegu komentatora Ivana Ivkovića kako bi pričali o uspješnom treneru Hulla.

Ivković je kroz cijeli razgovor naglašao koliko je velik Jakirovićev uspjeh. Istaknuo je kako je Hull imao zabranu dovođenja igrača kroz transfere, pohvalio je Jakirovića kako se nametnuo u ligi gdje nije imao svoj utjecaj te da je kroz svoju karijeru pokazivao sposobnost da prebrodi teške situacije.

Ipak, Ivković kaže kako šanse Hullu za ostanak u Premier ligi neće biti prevelike te smatra kako će ih kladionice postaviti na mjesto prvog favorita za ispadanje. Rekao je kako bi ostanak u Premier ligi bilo još veće čudo nego ovaj plasman u elitni rang engleskog nogometa.

