Ivanoviću je otkupna klauzula 100 milijuna eura: Postoje zainteresirani koji ga prate

xLuisxLoureirox via Guliver

Brighton & Hove Albion F.C. i Como 1907 pokazuju interes za hrvatskog napadača Franjo Ivanović (22), prenosi turski insajder Ekrem Konur na društvenoj mreži X, gdje ga prati gotovo 250 tisuća ljudi.

Riječ je o klubovima iz engleske i talijanske prve lige koji trenutačno drže četvrto, odnosno 12. mjesto na tablici svojih prvenstava. Como, u čijem sastavu nastupaju hrvatski nogometaši Martin Baturina i Ivan Smolčić, nalazi se relativno blizu vrha Serie A, dok Brighton također cilja europska natjecanja jer zaostaje devet bodova za petoplasiranim Liverpool F.C..

Ivanović je ove sezone za S.L. Benfica odigrao 36 utakmica te postigao sedam pogodaka uz dvije asistencije. Ipak, nalazi se u nezavidnoj situaciji jer ga trener José Mourinho trenutačno ne vidi kao standardnog člana početne postave. Unatoč tome, u posljednje dvije utakmice istaknuo se kao važan igrač s klupe.

Brighton could reignite interest in Benfica's Croatian striker Franjo Ivanović. 👀 Como also keen on the player. 💰 Release clause → €100M. — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 16, 2026

Prije desetak dana ušao je u završnici derbija protiv FC Porto i asistirao za izjednačujući pogodak u remiju 2:2, čime je pomogao momčadi da izbjegne poraz. Samo šest dana kasnije bio je ključan i u pobjedi nad F.C. Arouca (2:1). Na terenu je proveo tek dvadesetak minuta, a u šestoj minuti sudačke nadoknade postigao je pobjednički gol. Publika ga je nagradila ovacijama, dok ga je portugalski sportski dnevnik A Bola proglasio igračem utakmice.

U S.L. Benfica stigao je u ljeto 2025. iz belgijskog prvaka Royale Union Saint-Gilloise, gdje je proveo jednu sezonu nakon transfera iz HNK Rijeka. U Belgiji je imao iznimno uspješnu godinu s 21 golom i sedam asistencija u 47 nastupa, što je potaknulo portugalski klub da ga dovede. S Benficom je potpisao ugovor do 2030. godine.

Belgijski klub dobio je 22,8 milijuna eura fiksne odštete, uz mogućih dodatnih pet milijuna kroz bonuse povezane s rezultatima. U taj iznos uključene su i solidarne naknade koje će Benfica naknadno raspodijeliti klubovima koji su sudjelovali u razvoju igrača, dok su troškovi posredovanja u transferu iznosili milijun eura. Union također ima pravo na 20 posto eventualne zarade od Ivanovićeva budućeg transfera.

Ugovor hrvatskog napadača sadrži i otkupnu klauzulu od 100 milijuna eura, koja će se od 1. srpnja 2029. smanjiti na 60 milijuna. Na to je u svojoj objavi podsjetio i Konur.

Ivanović je rođen u Austriji, a nogometne početke imao je u austrijskom SV Mayrhofen te u njemačkim klubovima TSV Lohwald i FC Augsburg. U Rijeku je stigao u srpnju 2023. iz Augsburga i za klub s Kvarnera odigrao 51 utakmicu, uz 16 pogodaka i četiri asistencije.

Bio je jedan od ključnih igrača momčadi prije nego što ga je Rijeka prodala za četiri milijuna eura, što je sedmi najveći izlazni transfer u povijesti kluba. U dresu Uniona imao je veliku ulogu u osvajanju belgijskog prvenstva nakon čak 90 godina čekanja. Za Croatia national football team upisao je devet nastupa i postigao dva gola, a prema procjeni portala Transfermarkt njegova tržišna vrijednost iznosi oko 20 milijuna eura.