Ivanović tek stigao u Lens, trener mu odmah dao priliku u velikoj pobjedi protiv PSG-a

Zbog problema s aduktorom Odsonnea Édouarda, koji nije konkurirao za utakmicu, Toppmöller je Abdallaha Simu gurnuo u sam vrh napada, dok je Ivanović dobio nešto povučeniju ulogu.

“Zbog Odsonneova izostanka odlučili smo Abdallaha staviti u vrh napada kako bi napadao prostor i svojom visinom zadržavao loptu pod pritiskom, a Franju smo postavili u međuprostore”, objasnio je Toppmöller nakon utakmice.

Ivanović se tako trebao kretati između linija PSG-a i tražiti prostor za završnicu. Već u 24. minuti bio je blizu pogotka. Florian Thauvin proigrao ga je na desnoj strani, Ivanović je ušao u šesnaesterac i pokušao driblingom stvoriti prostor za udarac, no pariški branič pravovremenim uklizavanjem spriječio je opasnost.

Hrvatski napadač zamijenjen je u drugom poluvremenu, ali je njegov debi završio na najbolji mogući način. Lens je slavio 1:0 protiv PSG-a i osvojio trofej, iako je značajan dio utakmice igrao s desetoricom.

Ivanović je prošle sezone za Benficu nastupio 43 puta. Ovog ljeta portugalski klub poslao ga je u Lens na posudbu do kraja sezone, bez mogućnosti otkupa.