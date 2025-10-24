Ivanković za SK: Vidi se trenerov potpis, ali Dinamo nije igrao dobro, premalo je igrača bilo u završnici

Podijeli :

AP Photo/James Elsby via Guliver Images

Nogometaši Dinama nastavili su niz bez poraza u Europa ligi, odigravši 1:1 na gostovanju kod Malmöa u susretu 3. kola. Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, dok je Cardoso Varela u petoj minuti nadoknade spasio bod "Modrima", koji su prije toga slavili protiv Fenerbahčea (3:1) i Maccabija Tel Aviva (3:1).

U analizi utakmice za Sport Klub poznati hrvatski trener Branko Ivanković govorio je o igri zagrebačke momčadi, dojmu nakon remija u Švedskoj, potpisu trenera Kovačevića, ulozi navijača te o tome može li netko od igrača Dinama uskoro zaslužiti poziv u reprezentaciju.

Kako komentirate utakmicu Dinama protiv Malmöa, trener Kovačević je izjavio kako je zadovoljan bodom te kako su dominirali?

“Gledajte, vidjeli smo svi da je Dinamo bolja momčad od Malmöa i to nije sporno. Jasno da su se svi nadali i željeli pobjedu protiv Malmöa i s tom pobjedom Dinamo bi praktički napravio koračić za drugi krug. Druga stvar, Dinamo je imao jedan ogroman kapital od šest bodova i nije bilo za očekivati da se uđe u jedan rizik, a tu mislim na tzv. nekontroliran rizik.”

Što vam se nije svidjelo u igri Dinama unatoč osvojenom bodu?

“Iskreno, što se mene tiče, to nije bilo dobro po viđenoj igri. Zašto nije? Koliko sam vidio, prije svega kad govorimo o dominaciji i posjedu lopte, Dinamo de facto nije bio opasan po gol. Prečesto su Beljo i Kulenović bili sami u 60 metara. Dakle, problem je premali broj ulazaka veznih igrača u završnicu. Uz to, krilni igrači, kad je akcija sa suprotne strane, stajali su preširoko.”

Možete li precizirati gdje su bile konkretne greške u završnici i kreaciji šansi?

“Premalo je ulazaka veznih igrača sprintom u prostor od tih 60 metara, a tako se naravno i puno teže stvaraju šanse. Ali u konačnici osvojeni bod je vrlo velik, vrlo važan i s još jednom pobjedom mislim da Dinamo sigurno ide u drugi krug.”

Koliko su navijači i atmosfera na gostovanju značili ovoj utakmici?

“Atmosfera je bila fenomenalna i poznato je da Dinamo uvijek prate navijači. Eto, svih 97 minuta su se nadali da Dinamo može doći do preokreta i to se dogodilo. Navijači su jedna velika, velika snaga! No, ponekad je to i uteg zbog bakljada, ali to je već viđeno. No, novom pobjedom, ako Dinamo prođe dalje, stvorit će se jedna vrsta euforije.”

Je li sad već vidljiv potpis novog trenera Kovačevića u igri Dinama?

“Da, to je potpuno nova momčad i naravno da se vidi njegov potpis, a i čak da je ova momčad na okupu tri godine, opet će biti povremeno nekakvih crnih rupa ili slabijih utakmica, pogotovo u fazi napada. No, vidljiva je kontrolirana igra kod Dinama i moram reći da Kovačević zaista ima dobre napadače kao što su Kulenović, Bakrar, Beljo i drugi. Upravo je Bakrar donio tu jednu okomitost koja je falila Dinamu tijekom sezone.”

Mislite li da nakon ovakvih igara netko iz Dinama zaslužuje poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju?

“To je naravno Dalićeva stvar, ali sam siguran da će uskoro netko od igrača Dinama biti na popisu. Ne mogu vam reći koji igrači, iako treba reći kako u momčadi ima i puno stranaca. No, treba vidjeti koje pozicije Daliću trebaju, a tu nije samo pitanje kvalitete već je pitanje ima li u reprezentaciji Dalić igrače koji u ovom trenutku imaju prednost u odnosu na neke igrače Dinama. Konkretno u veznom redu reprezentacija ima jako puno dobrih igrača… Vidim da svi hvale Valinčića koji je sve iznenadio svojom igrom. Vidjet ćemo jer nije lako doći iz manjeg kluba kao što je Istra koja ne spada u top momčadi. A u Dinamu su kriteriji drugačiji i po meni je on već sad legitimni kandidat za reprezentaciju.”