Ivan Rakitić: ‘Osjećam se kao Švicarac’

Tehnički direktor Hajduka i legendarni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić dao je intervju za švicarski NZZ u kojem je govorio o svojoj bogatoj karijeri i planovima za budućnost.

Rođen je u Švicarskoj, igrao je za Hrvatsku, a klupsku karijeru gradio je u Njemačkoj, Španjolskoj, Saudijskoj Arabiji te na kraju u Hajduku. Na pitanje koje mjesto smatra svojim domom odgovorio je:

“Vjerojatno Sevillu, tamo je obitelj moje supruge i ondje su rođena naša djeca. Od prošle godine i u Splitu se osjećamo jako dobro, pa smo odlučili ostati neko vrijeme. U idućih 18 mjeseci ovdje studiram nogometni menadžment u programu UEFA-e. Kao uvjet studija mora se pet mjeseci provesti u klubu. Kad se pojavila mogućnost u Hajduku, odlučili smo da to prihvatim. Trenutačno je moj dom ovdje u Splitu.”

Rakitić je do 19. godine nastupao za švicarske mlađe reprezentacije, a zatim se odlučio za Hrvatsku. Objasnio je kako je do te odluke došlo:

“Dugo sam bio uvjeren da ću igrati za Švicarsku, jer sam od 15. godine bio u njihovoj reprezentaciji. Ali cijela moja obitelj je iz Hrvatske. Kad me izbornik Hrvatske došao posjetiti, to je bilo posebno. Tek kad sam osjetio da ću možda napustiti Basel, počeo sam ozbiljnije razmišljati.”

Dodao je:

“Nisam želio birati jedno i odbaciti drugo. Osluškivao sam srce. Roditeljima i prijateljima sam rekao da ne želim čuti njihova mišljenja. Htio sam da to bude samo moja odluka. O tome nisam ni s kim razgovarao dok nisam odlučio. Onda sam nazvao švicarskog izbornika Köbija Kuhna. Ali i za Švicarsku bih dao sve, i danas pratim švicarske sportaše i osjećam se kao Švicarac.”

Otkrio je i da je malo nedostajalo da nikada ne dođe u Hajduk. Na pitanje je li povratak u Basel bio opcija, rekao je da nije, ali da je prije potpisa za splitski klub bio vrlo blizu dogovora s jednim švicarskim klubom.

“Prije dolaska u Hajduk razgovarao sam s jednim drugim švicarskim klubom. Koji je to bio, ostat će tajna. Bili smo blizu dogovora”, izjavio je.