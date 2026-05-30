Ivan Leko za SK najavio finale LP: Susret je to dva različita stila nogometa, navijat ću za Enriquea i PSG

Finale Lige prvaka za naše Jutro SK najavio je finale Lige prvaka koje se od 18 sati igra u Budimpešti.

Hrvatski trener ima iza sebe sjajnu sezonu u Belgiji, a odlično je kotirao i u Ligi prvaka. Debitirao je baš utakmicom protiv Arsenala, a na kraju je u nokaut fazi ispao od Atletica. Evo kako vidi finale i za koga navija:

“Prva mi je bila protiv Arsenala, bili su tada nemoguće jaki. Iza mene je bio samo jedan trening. Drugi je Arsenal to bio nego što su danas. Imali su puno samopouzdanja. Osobno više volim PSG i njihov nogomet.

Dvije su to različite filozofije nogometa. Arteta je više pragmatičan, gleda prvo na rezultat. Enrique zna da je rezultat najbitniji, ali želi da se pobijedi na njegov način. Imat ćemo sukob dva različita načina razmišljanja o nogometu. Bit će to 50-50, mislim da ćemo svi uživati, a ja ću osobno biti za PSG jer preferiram njihov nogomet.”

