Ivan Jurić ima novi posao?

Kako piše ugledni insajder Gianluca Di Marzio, hrvatski stručnjak trenutačno je prvi izbor Monze za novog trenera, a tijekom današnjeg sastanka dvije strane pokušat će postići konačan dogovor o suradnji.

Monza je posljednjih tjedana razmatrala nekoliko kandidata, među kojima su bili Alberto Gilardino i Fabio Pecchia, no Jurić je u međuvremenu izbio u prvi plan i sada se smatra favoritom za preuzimanje momčadi. Ako razgovori završe uspješno, slijedi rješavanje posljednjih administrativnih prepreka prije službene objave.

Naime, aktualni trener Paolo Bianco još uvijek ima važeći ugovor s Monzom, dok je i Jurić formalno vezan za Atalantu. Zbog toga će, nakon eventualnog usmenog dogovora, obje strane morati raskinuti postojeće ugovorne obveze kako bi hrvatski trener mogao i službeno preuzeti klub.

Za Jurića bi to bila prilika za novi početak nakon nekoliko zahtjevnih angažmana. U posljednje dvije godine vodio je Romu, Southampton i Atalantu, ali se ni u jednom od tih klubova nije zadržao dugo. U Romi je smijenjen nakon manje od dva mjeseca, Southampton je napustio nakon ispadanja iz Premier lige, dok je u Atalanti ostao tek do studenoga prošle godine.

Najuspješnije razdoblje svoje trenerske karijere proveo je u Torinu, koji je vodio od 2021. do 2024. godine i s kojim je stekao reputaciju jednog od najcjenjenijih talijanskih stručnjaka. Prije toga radio je u Mantovi, Crotoneu, Genoi i Hellas Veroni.