Ivan Jurić dobiva otkaz na klupi Atalante?!

Ivan Jurić i njegova Atalanta doživjeli su težak poraz 0:3 od Sassuola u 11. kolu Serie A. Dvostruki strijelac bio je Domenico Berardi, a jedan gol dodao je Andrea Pinamonti. Sassuolo je skočio na osmo mjesto, dok je Atalanta pala na 13. poziciju.
