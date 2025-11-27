Istrin napadač o Garciji: On je odličan trener i uživao sam raditi s njim

Charles Agada, napadač Istre, dao je intervju za Germanijak u kojem je otvorio niz tema, a posebno se osvrnuo na trenera Hajduka Gonzala Garcíju. Mladi Nigerijac nije štedio komplimente na račun svog bivšeg stratega, istaknuvši koliko ga cijeni i koliko mu znači rad s njim.
“Kada sam potpisao, tu je bio sadašnji trener Hajduka. On je jako dobar trener, imao je dobar pristup prema meni i bilo mi je zadovoljstvo s njim raditi. Ove sezone, moram istu stvar reći i za Tomića. Jako kvalitetan trener, koji zna što želi”, rekao je Nigerijac pa progovorio o Oriolu Rieri.
Agada je zatim rekao da mu je uzor suigrač Salim Lawal Fago. “Nije loša ta usporedba. Mislim da je relativno točna, ali znate… Ja se jako divim Lawalu jer je on jako dobar igrač. Strahovito je brz i ima nos za zabiti pogodak. Ja sam još mlad i iskreno mu se divim i nadam se jednog dana doći na njegovu razinu.”
