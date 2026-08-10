Istri: Oštećeni smo, greške sudaca utjecale su na rezultat. Tražimo samo jednak kriterij i uvjete

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nogometni klub Istra 1961 oglasio se nakon remija protiv Hajduka u drugom kolu SuperSport HNL-a te izrazio nezadovoljstvo suđenjem na početku nove prvenstvene sezone. Susret na Poljudu završio je 2:2, a Puljani smatraju da su u prva dva kola bili oštećeni sudačkim odlukama.

Iako je Istra do boda stigla pogotkom Dukana Ahmetija u petoj minuti sudačke nadoknade, u klubu nisu bili zadovoljni suđenjem Matea Ercega ni odlukama iz VAR sobe. Iz Istre ističu nekoliko situacija za koje smatraju da su izravno utjecale na njihove rezultate te poručuju da su zbog takvih odluka oštećeni već na početku prvenstva.

“Nakon prva dva prvenstvena kola teško je ostati ravnodušan na očigledne sudačke pogreške kojima smo svjedočili na terenu. U prvom kolu poništen nam je regularan pogodak, dok smo u drugom kolu uskraćeni za očigledan kazneni udarac. Svjesni smo da su sudačke pogreške sastavni dio nogometa i da suci, kao i igrači, mogu pogriješiti te pritom smatrati da su ispravno postupili.

Međutim, kada takve odluke izravno utječu na tijek i konačan ishod utakmica, kada nogometna utakmica postane podloga za raspravljanje o sudačkim odlukama i kriteriju, smatramo opravdanim izraziti zabrinutost i javno postaviti pitanje ujednačenosti sudačkog kriterija.

Od naših igrača uvijek tražimo odgovornost, disciplinu i poštovanje prema protivniku, sucima i natjecanju. Smatramo da zauzvrat zaslužuju isto. Ne tražimo povlašteni tretman niti želimo tražiti opravdanja za pogreške. Tražimo samo jednak kriterij i uvjete u kojima će rezultat prvenstveno ovisiti o onome što su momčadi pokazale na terenu.

Iz tih razloga NK Istra 1961 želi vjerovati da će se u nastavku prvenstva sudački kriterij ujednačiti, a pogreške koje mogu izravno odlučivati utakmice svesti na najmanju moguću mjeru. Želimo da se nakon utakmica govori o nogometašima, njihovim potezima, pogocima, pobjedama pa i porazima. Želimo da se govori o nogometu.

Jer na kraju, teren bi uvijek trebao biti jedino mjesto na kojem se odlučuje tko je bio bolji.”