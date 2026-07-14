Istraživanje otkrilo: Hrvatska je bila najveća VAR žrtva na Svjetskom prvenstvu

Na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu suci su čak 35 puta koristili VAR za provjeru situacija povezanih s prekršajima, što je osjetan porast u odnosu na 26 intervencija na prvenstvu u Kataru 2022. te 22 na SP-u 2018., kada je videotehnologija prvi put uvedena. Podatke je objavio World Visualized, platforma koja izrađuje infografike temeljene na globalnim statistikama.
Na svojim stranicama navode kako “složene globalne teme pretvara u jasne, podatkovno vođene vizuale” kako bi ih učinili lakšima za razumijevanje. Jedna od njihovih analiza pokazala je da je Hrvatska reprezentacija s najvećom stopom VAR intervencija protiv sebe.
“Kada se te intervencije preračunaju na 100 počinjenih ili dosuđenih prekršaja, među reprezentacijama se pojavljuju značajne razlike. Meksiko (7.8) i Argentina (6.7) imali su najvišu stopu VAR odluka u svoju korist, dok su Hrvatska (6.5), Iran (5.4) i Katar (5.1) imali najvišu stopu intervencija protiv sebe”, objašnjava se.
Autori se pritom pozivaju na istraživanje skupine NetSI Sport sa Sveučilišta Northeastern, koja naglašava da statistika ne pokazuje jesu li suci pogodovali ili oštetili pojedine reprezentacije.
“Podaci mjere koliko je često VAR promijenio ili potvrdio odluke povezane s prekršajima, a ne jesu li suci sustavno pogodovali određenim reprezentacijama ili ih oštetili. Viša stopa može jednostavno odražavati utakmice u kojima su suci na terenu propustili više situacija koje su zahtijevale provjeru.”
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