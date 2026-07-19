Istra prodala jednog od najboljih igrača, seli na drugi kraj svijeta

Nogomet 19. srp 20268:34 0 komentara
NK Istra 1961

Samo dva tjedna prije početka nove sezone SuperSport HNL-a, Istra 1961 ostala je bez jednog od svojih ključnih igrača.

Stjepan Lončar karijeru nastavlja u indonezijskoj Persiji Jakarti, a transfer je potvrdio pulski klub.

Lončar je u Istru stigao početkom 2025. godine te je u 49 službenih nastupa postigao osam pogodaka i upisao jednako toliko asistencija. Iz kluba su mu zahvalili na doprinosu i poželjeli puno sreće u nastavku karijere.

Prema neslužbenim informacijama, Istra će od transfera zaraditi oko 250 tisuća eura. Klub je pristao na takav posao jer je veznjak u Indoneziji dobio znatno bolje financijske uvjete, a ujedno je ulazio i u posljednju godinu ugovora.

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