Istra će prodati dvojicu najboljih igrača? Uz Marešića, Nigerijac odlazi za rekordan transfer?

NK Istra 1961

Istra 1961 posljednjih sezona radi vrlo kvalitetan posao, što potvrđuje i velik interes za njezine igrače. Dario Marešić sve je bliže prelasku u Hajduk, dok se sve češće spominje i mogući odlazak Salima Faga Lawala, pa bi trener Oriol Riera mogao ostati bez dvojice važnih aduta.

Puljani bi već u ovom prijelaznom roku mogli doživjeti ozbiljne promjene u momčadi. Prema pisanju Sportskih novosti, u tijeku su pregovori s Hajdukom oko Marešićeva transfera. Iako će branič u nedjelju na Poljudu predvoditi Istru kao kapetan, jasno je da produženje ugovora nije opcija. Budući da mu aktualni ugovor istječe na ljeto, klub iz Pule za njega traži između 200 i 300 tisuća eura, a vjeruje se kako će Hajduk na kraju pristati na taj iznos.

Osim Marešića, vrlo je izgledno da Istra izgubi i jednog od ključnih ofenzivaca. Salim Fago Lawal navodno je pred izlaznim vratima kluba, a prema istom izvoru transfer bi mogao biti realiziran već u idućih nekoliko dana. Spominje se odšteta veća od dva milijuna eura, što bi predstavljalo rekordni posao u povijesti Istre. Lawal neće putovati s momčadi na Poljud, a kao potencijalna destinacija navodi se neimenovani financijski moćan srednjoeuropski klub.

S druge strane, tportal ističe interes azerbajdžanskog Qarabağa, koji je, prema tamošnjim medijima, već dulje vrijeme zainteresiran za napadača iz Pule. Lawal je ove sezone upisao 19 nastupa, postigao sedam pogodaka i dodao dvije asistencije, čime je potvrdio svoju važnost za momčad.

U Istru je stigao prije otprilike dvije i pol godine iz Nigerije, a krajem prošle godine debitirao je i za A reprezentaciju svoje zemlje. Nastup na Afričkom kupu nacija dodatno mu je povećao tržišnu vrijednost.