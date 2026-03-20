Istra bizarnim golom preokrenula protiv Varaždina, ali opet će se pričati o suđenju!

Utakmica na stadionu Aldo Drosina u Puli počela je vodstvom Varaždina. Već u 11. minuti mladi Ivan Canjuga uposlio je Franu Maglicu, koji je s desne strane ubacio idealnu loptu za Aleksu Latkovića, a lažna devetka Varaždina isprve je pogodila malu mrežicu s pet metara za 0:1.

Gosti su imali još nekoliko prilika za povećanje prednosti, uključujući veliku šansu Iurija Tavaresa u 20. minuti, dok im je sudac Ante Čulina poništio gol Ivana Canjuge u 25. minuti zbog spornog prekršaja, iako snimka nije pokazala kontakt sa stoperom Istre.

Istra je u prvom poluvremenu stvorila tek jednu ozbiljniju priliku, kada je Smail Prevljak u drugoj minuti sudačke nadoknade pokušao glavom, ali je vratar Varaždina Oliver Zelenika maestralno obranio.

U drugom poluvremenu domaći su u 78. minuti izjednačili, a strijelac je bio lijevi bek Marcel Heister, koji je iz voleja pogodio dalji kut Zelenikinog gola. Konačni preokret za Istru donio je Josip Radošević u 81. minuti. Pucao je iz daljine po tlu, a lopta se odbila od grbe na travnjaku, preskočila Zeleniku i ušla u mrežu za 2:1.

Ovom pobjedom Istra je zadržala priključak u borbi za europska mjesta, dok Varaždin ostaje na četvrtoj poziciji s bodom više od pulskog kluba.