Ipak će igrati: Zabranili su mu ulazak u Kanadu zbog afere pa se predomislili

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AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Napadač nogometne reprezentacije Obale Bjelokosti Elye Wahi ipak će moći putovati sa suigračima u Toronto na utakmicu 2. kola skupine E Svjetskog prvenstva protiv Njemačke koja će se igrati u subotu u Torontu nakon što je dobio vizu za ulazak u Kanadu, objavio je Nogometni savez Obale Bjelokosti (FIF).

Wahi je prvotno odbijen ulazak u Kanadu jer se nalazi pod istragom u Francuskoj zbog umiješanosti u kladioničarsku aferu i visokih uplata na njegov žuti karton kojega je dobio igrajući za Nicu u zadnjem kolu prošle sezone. Kanada nakon Parteyja još jednom nogometašu zabranila ulazak u zemlju tijekom SP-a