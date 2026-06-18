Ipak će igrati: Zabranili su mu ulazak u Kanadu zbog afere pa se predomislili

Napadač nogometne reprezentacije Obale Bjelokosti Elye Wahi ipak će moći putovati sa suigračima u Toronto na utakmicu 2. kola skupine E Svjetskog prvenstva protiv Njemačke koja će se igrati u subotu u Torontu nakon što je dobio vizu za ulazak u Kanadu, objavio je Nogometni savez Obale Bjelokosti (FIF).
Wahi je prvotno odbijen ulazak u Kanadu jer se nalazi pod istragom u Francuskoj zbog umiješanosti u kladioničarsku aferu i visokih uplata na njegov žuti karton kojega je dobio igrajući za Nicu u zadnjem kolu prošle sezone.
“Pribavili smo potrebne dozvole za Wahijev ulazak u Kanadu”, objavio je FIF.
Wahijev slučaj uvelike se razlikuje od onog ganskog veznjaka Thomasa Parteya, koji nije mogao ući u Kanadu i nastupiti u sinoćnjoj utakmici protiv Paname jer je suočen s optužbama za silovanje u Ujedinjenom Kraljevstvu.
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