Interu samo bod u Firenci, Milan je sada na -6

Podijeli :

xFabioxFagiolini IPAxSportx via Guliver

U posljednjoj utakmici 30. kola talijanske Serie A nije bilo pobjednika, na Artemio Franchi stadionu u Firenci nogometaši Fiorentine i milanskog Intera su odigrali 1-1.

Odmah u prvoj minuti Inter je poveo i to golom Esposita. Taj je rani pogodak očito uspavao goste koji su odigrali blijedu utakmicu, a vremenom je Fiorentina postajala sve goropadnija na terenu te je sve ozbiljnije prijetila.

Izjednačio je domaćin u 77. minuti kada je Ndour pokupio loptu, koju je odbio gostujući vratar Sommer te je pospremio u mrežu za konačnu podjelu bodova.

U 95. minuti je sjajnu šansu za Inter imao strijelac Esposito, ali odlično je intervenirao De Gea čime je sačuvao Fiorentini bod.

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić za Inter je zaigrao od 83. minute, dok je Marin Pongračić u domaćim redovima odigrao cijelu utakmicu.