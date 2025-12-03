Inter s ‘petardom’ ušao u četvrtfinale Kupa, Sučić igrao od prve minute

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Lakoćom su nogometaši milanskog Intera izborili plasman u četvrtfinale Talijanskog kupa, na domaćem su terenu nadigrali Veneziju s 5-1.

Prvi je gostujuću mrežu naciljao Diouf koji je u 18. minuti pogodio za 1-0, a samo dvije minute kasnije već je bilo 2-0 nakon gola Esposita. Potom su uslijedila dva pogotka Thurama koji je bio precizan u 34. i 51. minuti za 4-0.

Sagrado je u 66. minuti bio strijelac za 1-4 i počasni pogodak gostiju, dok je sve zaključeno golom Bonnyja u 75. za konačnih 5-1. Hrvatski reprezentativac Petar Sučić počeo je utakmicu za Inter te je zamijenjen u 79. minuti.

U četvrtfinalu Inter čeka pobjednika dvoboja Rome i Torina.