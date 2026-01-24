Insajder: Dva velikana s Otoka žele dovesti hajdukovca

Bočni i vezni igrač jedan je od najvrjednijih u Hajduku, s procijenjenom tržišnom vrijednošću od četiri milijuna eura prema Transfermarktu.

Rangers interested in Hajduk Split’s 22yo DM Niko Sigur. 📌 Canadian international prefers Celtic move. 📌 Celtic still keen, talks could restart. pic.twitter.com/f2g8Q38xlD — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 23, 2026

Ipak, Sigur navodno preferira odlazak u najvećeg rivala Rangersa, Celtic, koji također prati kanadskog reprezentativca.

O interesu Celtica za Sigurom pisalo se početkom siječnja, a Konur tvrdi da bi se uskoro mogli nastaviti pregovori o potencijalnom transferu.

Niko Sigur nastupio je u 16 od 18 kola SuperSport HNL-a te ukupno 22 puta u jesenskom dijelu sezone u svim natjecanjima, uz jedan gol i jednu asistenciju. S Hajdukom ima ugovor do ljeta 2028., a za kanadsku reprezentaciju odigrao je 15 utakmica i zabio dva gola, uz očekivano sudjelovanje na predstojećem Svjetskom prvenstvu.

Rangers i Celtic najveći su rivali škotskog nogometa, a njihov derbi jedan je od najpoznatijih u svijetu. Iako su najjači škotski klubovi, trenutno nijedan od njih nije na vrhu prvenstva – vodi Hearts sa šest bodova prednosti.