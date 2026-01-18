Insajder: Dinamo je odbio Interovu ponudu za Jakirovića, evo koliko milijuna traže od talijanskog velikana

Leon Jakirović, jedan od najperspektivnijih mladih braniča Dinama, sve je bliže odlasku s Maksimira, a najozbiljniji interes pokazuje milanski Inter.
Talijanski klub Jakiroviću nudi plan koji uključuje rad s prvom momčadi i nastupe u mlađim selekcijama, čime bi postupno skupljao seniorske minute. Igrač i njegov otac Sergej navodno su zadovoljni tim projektom, no dogovor zasad koči odšteta.
Prema talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu, Dinamo je odbio početnu Interovu ponudu od dva milijuna eura uz 1,5 milijuna bonusa i 10 posto od buduće prodaje.
EXCL: #DinamoZagreb have rejected Inter’s opening bid.
The Croatian giants have turned down Inter’s first offer — a €2m fee plus €1.5m in add-ons, including a 10% sell-on clause — and have informed the Italian club of their valuation for the Croatian wonderkid.
As previously… https://t.co/OYBAhbtSTa pic.twitter.com/9ECL6zMVwF
— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) January 18, 2026
Dinamo, prema istom izvoru, traži oko šest milijuna eura s bonusima, dok bi Jakirovića bio spreman pustiti i za pet milijuna, ali uz veće bonuse i veći postotak od sljedećeg transfera.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!