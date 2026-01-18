Insajder: Dinamo je odbio Interovu ponudu za Jakirovića, evo koliko milijuna traže od talijanskog velikana

Talijanski klub Jakiroviću nudi plan koji uključuje rad s prvom momčadi i nastupe u mlađim selekcijama, čime bi postupno skupljao seniorske minute. Igrač i njegov otac Sergej navodno su zadovoljni tim projektom, no dogovor zasad koči odšteta.

Jakirović i Hull se novom pobjedom približili vrhu Championshipa Romano otkrio da bi transfer Mlačića u Inter mogao propasti: ‘Razgovori su blokirani’

Prema talijanskom insajderu Lorenzu Leporeu, Dinamo je odbio početnu Interovu ponudu od dva milijuna eura uz 1,5 milijuna bonusa i 10 posto od buduće prodaje.

EXCL: #DinamoZagreb have rejected Inter’s opening bid. The Croatian giants have turned down Inter’s first offer — a €2m fee plus €1.5m in add-ons, including a 10% sell-on clause — and have informed the Italian club of their valuation for the Croatian wonderkid. As previously… https://t.co/OYBAhbtSTa pic.twitter.com/9ECL6zMVwF — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 18, 2026

Dinamo, prema istom izvoru, traži oko šest milijuna eura s bonusima, dok bi Jakirovića bio spreman pustiti i za pet milijuna, ali uz veće bonuse i veći postotak od sljedećeg transfera.