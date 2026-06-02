Ima 19 godina i već vrijedi 100 milijuna eura: Evo tko ga je spreman platiti

Podijeli :

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Bournemouth se u protekla dva prijelazna roka profilirao u jednog od najuspješnijih prodavača na europskom tržištu, a s unosnim prodajama planiraju nastaviti i naredno ljeto.

Nakon prošlosezonskih transfera Miloša Kerkeza u Liverpool, Deana Huijsena u Real Madrid te Ilje Zabarnjija u PSG, Bournemouth je u siječnju prodao i najvažnijeg igrača Antoinea Semenyja u Manchester City. Usprkos tome, pod Andonijem Iraolom dohvatili su šestu poziciju i povijesno igranje Europske lige iduće sezone. I dok se novi trener još uvijek traži, nakon što je Španjolac napustio klub i postao favorit za preuzimanje klupe Liverpoola, u tijeku su i navodni pregovori s udvaračima za njihovu najnoviju zvijezdu, Elija Juniora Kroupija.

Belgijski izbornik otkrio o čemu je pričao s Modrićem prije utakmice Mbappe ‘dogovorio’ transfer: Zvijezda Liverpoola potpisuje za Real

Mladi Francuz stigao je iz Lorienta, a debitantsku sezonu na Otoku zaključio je s 13 postignutih pogodaka. Prema informacijama portala Foot Mercato, Bournemouth je za njega postavio početnu cijenu od 100 milijuna eura. Interes su pokazali Arsenal, Barcelona, Bayern München i Chelsea, dok je Manchester City već obavio prve sastanke s igračevim zastupnicima. Zanimljivo, upravo je Građanima ostao u bolnom sjećanju zabijanjem prekrasnog pogotka u remiju (1:1) u pretposljednjem kolu nakon kojeg je Arsenal matematički osigurao naslov prvaka.

U utrku se uključio i PSG, koji unatoč kasnijem startu i visokom odštetnom zahtjevu ima važnu prednost. Naime, Kroupi preferira odlazak na Park prinčeva i povratak u domovinu, što upravi pariškog kluba olakšava pregovaračku poziciju uoči ljetnog prijelaznog roka.