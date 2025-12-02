Ikonski stadion otvara svoja vrata iduće godine, evo koje dvije reprezentacije će se sučeliti

Podijeli :

xMarcoxGonzalezx via Guliver

Obnovljeni stadion Azteca, koji sada nosi naziv Estadio Banorte, otvorit će svoja vrata javnosti prijateljskom utakmicom nogometnih reprezentacija Meksika i Portugala 28. ožujka sljedeće godine.

Nacionalni stadion u glavnom gradu Meksika 11. lipnja sljedeće godine po treći će put biti domaćin otvaranja Svjetskog nogometnog prvenstva, nakon 1970. i 1986. godine, a suparnik Meksiku u toj utakmici bit će poznat nakon ždrijeba skupina SP-a koji će se održati u petak.

Ancelotti poslao poruku najvećim zvijezdama: ‘Ako bude samo 90 posto spreman, ne ide na SP’ Evo kolike šanse superračunalo daje Hrvatskoj za osvajanje Svjetskog prvenstva

Na ikoničnom stadionu u Ciudad Mexicu ukupno će se odigrati pet utakmica na SP-u sljedeće godine.

Za tu prigodu Meksikanci su odlučili investirati u nova sjedala, ali i na poboljšanje uvjeta kako za posjetitelje tako i za medije.